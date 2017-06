Educatie 47 de absenți și doi eliminați Slavici sau Rebreanu și Moromeții, la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2017 de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Absolvenții claselor a XII-a au susținut ieri prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, din cadrul Bacalaureatului 2017, sesiunea de vară. Intrarea în sălile de examen, toate supravegheate video și audio, s-a făcut în intervalul 7.30 – 8.30, iar la ora 9.00 a început efectiv testarea. Timpul destinat redactării lucrării a fost de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Participanților le-a fost interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Cei surprinși în aceste situații au riscat să fie eliminați din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. La profilul real, candidații au avut de ales La profilul real a fost extrasă varianta 1 de subiecte, în care elevii au avut mai multe cerințe. La primul subiect a fost un text la prima vedere, poezia „Alt cântec”, de Adrian Maniu, la care printre cerințe s-au regăsit identificarea mai multor sinonime, explicarea rolului unei cratime în text, dar și precizarea unor motive literare prezente sau semnificația a două figuri de stil diferite. La al doilea subiect, candidații au avut de scris un text argumentativ despre rolul comunicării în reușita unui proiect în echipă, iar la ultimul subiect, redactarea unui eseu în care să fie prezentate particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ (nuvela psihologică) aparținând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu, mulți alegând „Moara cu noroc” și „Ion”. Marin Preda, la uman La profilul uman, elevii au avut, la primul subiect, de răspuns la mai multe cerințe dintr-o poezie la prima vedere scrisă de Ion Voinea, partea cea mai grea la acest subiect fiind ultimul subpunct în care trebuia să se realizeze un mini-eseu în baza unui fragment din textul dat. La cel de al doilea subiect, absolvenții au avut de elaborat un text argumentativ despre utilitatea activităților extrașcolare în educația cinematografică, în care să respecte structura unui astfel de discurs, numărul de cuvinte și normele limbii române, iar la ultimul subiect, elevii au avut de prezentat relația dintre două personaje dintr-un roman de Marin Preda, mulți dintre ei mergând pe „Moromeții”. Lucrările se vor corecta în alte județe La fel ca și la Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale din alte județe. Examenul va continua astăzi cu proba la Limba şi literatura maternă (în județul nostru nu sunt candidați înscriși la această probă), iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului, Matematică (profil real) sau Istorie (profil uman). Ultima probă scrisă este programată vineri, 30 iunie. Afişarea primelor rezultate de la Bacalaureatul 2017 este prevăzută pentru 5 iulie, când vor putea fi depuse şi contestaţiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 10 iulie. Tentativa de fraudare se lasă cu măsuri dure Tentativa de faudare a examenului duce la consecințe dure pentru candidați. Dacă sunt prinși în această situație, ei nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor orale de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. „La această probă s-au înscris 3.641 de candidați. Nu s-au prezentat 47 și au fost eliminați doi elevi, ambii de la Colegiul Tehnic «Dimitrie Ghika» Comănești, pentru tentativă de fraudă. Sunt 12 centre de examen, iar două dintre ele au subcomisii, respectiv centrul de examen de la «Ferdinand» I Bacău are subcomisie la Colegiul Tehnic «Ion Borcea» Buhuși, iar centrul de examen «Grigore Moisil» din Onești există subcomisie pentru Colegiul Național «Costache Negri» la Tg.Ocna.”

