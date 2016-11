Primarul Cosmin Necula, impreuna cu viceprimarul Dragos Stefan au deschis oficial vineri dimineata inca doua noi locatii in care vor functiona grupe de cresa.

Doua sali apartinând gradinitelor au fost transformate si adaptate copiilor cu vârste intre 0 si 3 ani, creându-se astfel 40 de noi locuri in crese. Este vorba de o grupa care va functiona la Cresa 6, lânga Cora si la Gradinita Raza de Soare.

Costurile amenajarii au fost de circa 140.000 de lei, adica s-a adus mobilier specific, s-au achizitionat patuturi, dulapuri, lenjerii si ce mai era necesar. Asadar, pline de culoare si in conditii foarte bune, aceste sali sunt gata sa-i primeasca pe cei mici chiar de luni, 21 noiembrie.

“Ceea ce am promis realizam. Aceasta este o investitie in copiii nostri, care sunt viitorul si este o solutie pe care o oferim parintilor care aveau aceasta problema”, a declarat primarul Cosmin Necula.

“Este o situatie de normalitate, pâna la urma. Ma voi implica personal ca pâna la sfârsitul anului viitor sa avem toate cele 120 de locuri in crese promise”, a declarat viceprimarul Dragos Stefan.

Consiliul Local a aprobat acum o luna si jumatate reconversia acestor spatii care serveau drept sali de festivitati si era folosite o data sau de doua ori pe an pentru a veni in sprijinul parintilor care erau nevoiti sa apeleze la gradinite sau crese private, sa amâne intoarcerea la lucru sau sa plateasca bona.

Directorul Centrului Bugetar Crese, Diana Buganu a explicat ca repartizarea locurilor s-a facut respectând acelasi algoritm care da intâietate celor care stau in zona, apoi parintilor care mai au copii in aceeasi unitate. “Am facut primii pasi ca pâna la mijlocul anului viitor sa avem si educatorii puericultori, adica sa facem si educatie in crese, nu doar supravegherea celor mici”, a declarat Diana Buganu. Parintii prezenti la inaugurare le-au multumit oficialitatilor. “Va multumesc ca ati facut posibila deschiderea acestei crese”, a spus o mamica cu baietelul in brate.

Pâna in iunie anul viitor se preconizeaza deschiderea a alte doua grupe la Gradinita 28 – 40 locuri, aflata in spatele Pietei Sud, dar si la Gradinita 27 – patru grupe – 80 de locuri.

170 de copii au ramas in asteptare la inceputul acestui an scolar, in lipsa locurilor in crese.