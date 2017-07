Bacăul a mai demonstrat odată, dacă era nevoie, weekendul trecut că este Capitala Tineretului din România, dar și Oraș European al Sportului. Pe lângă faptul că în oraș s-a disputat Campionatul Național de Minifotbal, centrul Bacăului a fost împânzit de terenuri de baschet. Și asta pentru că sâmbătă și duminică, 15-16 iulie, a avut loc cea de-a VII-a ediție a Bacău Streetball Challange, cel mai puternic turneu de baschet 3X3 din estul țării. La eveniment au participat 68 de echipe din toată țara însumând 272 de jucători care au participat la mai multe categorii. Pe lângă categoriile consacrate, Open, Open Mixt – categorie unică în România, Open -18 masculin și feminin, Open +18 masculin și feminin, și +35 de ani, organizatorii au introdus în premieră categoria „baby basket” prin care își doresc să încurajeze acest joc în rândul copiilor. Bacău Streetball Challange a avut și două premii consistente, unul de 2000 de lei pentru categoria Open M +18 și un premiu de 1000 de euro la Slam Dunk. „Ne bucurăm că echipa câștigătoare anul trecut evoluează acum la Praga Streetball Challange, un eveniment care se deruleaza odată cu al nostru. Cehii sunt foarte mulțumiți de echipele noastre care merg la acest prestigios turneu și trebuie subliniat că echipa câștigatoare acum la Bacău va reprezenta România la ediția 2018 la Praga Streetball Challange”, a precizat Gabriel Postolache, manager de proiect la Bacău Streetball Challange și vicepreședintele Asociației Surf the Earth Project – STEP, organizatoarea turneului de baschet 3X3 din Bacău. Trebuie spus că, din cauza vremii nefavorabile, o parte din jocuri s-au disputat la sala de sport a Colegiului „Anghel Saligny”. Bacău Streetball Challange face parte din programul Bacău-Capitala Tineretului di România, dar si din proiectul Bacău-Oraș European al Sportului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.