Habitat for Humanity a încheiat în Bacău cel mai mare eveniment de construire accelerată și voluntariat organizat vreodată în Europa. Aproximativ o mie de persoane au reușit în doar cinci zile să ridice 36 de case pentru tot atâtea familii din Bacău, selectate de Habitat for Humanity pentru acest proiect încă din anul 2016. În cinci zile, sute de voluntari, zeci de constructori, bucătari, sportivi de renume, vedete de televiziune, oameni de afaceri, străini și reprezentanți ai autorităților locale și-au lăsat amprenta în șantierul noului cartier de locuințe construit în cartierul Izvoare, în spate la SC SCUT SA Bacău. În fiecare zi, pe șantier s-au aflat 450 de voluntari internaționali și români, iar în total, în cele cinci zile, pe șantier au lucrat peste 700 de voluntari diferiți. Printre ei au fost voluntari și din Irlanda de Nord, SUA, Marea Britanie, Germania și Slovacia. Lor li s-au adăugat membrii echipei Habitat for Humanity și mai mulți specialiști în construcții care au avut grijă ca noile locuințe să îndeplinească toate criteriile de siguranță, confort și rezistență. Cu toții s-au adunat vineri, la ora 16.00, în curtea cartierului de locuințe, au lăsat deoparte sculele, au cărat resturile de materiale și s-au adunat la chemarea organizatorilor. S-au spus vorbe frumoase, de suflet, au fost adresate mulțumiri, s-a zâmbit mult, iar satisfacția se vedea clar pe chipurile tuturor. În proiect, beneficiarii au muncit în total 1.000 de ore pe șantier, lucrând cot la cot cu echipele de constructori. Vineri au primit primele cadouri “de casă nouă”. Acestea au venit de la Elena Cojan care a împărțit ghivece cu flori pentru toate familiile și de la alți oameni iubitori de frumos, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici Bacău și reprezentanții Galeriei “Sara Good Art”, care le-au oferit beneficiarilor câte un tablou care să le coloreze următorul capitol din viață. Cele 36 de familii nu au primit cheile caselor, pentru că șantierul urmează să se redeschidă oficial în primăvara anului 2018, atunci când Primăria Bacău le-a promis celor de la Habitat for Humanity că va aduce în noul cartier toate utilitățile. Tot din primăvară există în plan introducerea unui microbuz în cartierul Izvoare care să deservească nevoile locuitorilor din zonă. Despre ceea ce au însemnat cele cinci zile pentru persoanele implicate în proiectul Habitat for Humanity, puteți citi în ediția tipărită a cotidianului “Deșteptarea”, de luni, 9 octombrie 2017. 1 of 39 419 SHARES Share Tweet loading...

