300 de producatori de vinuri la VIN-EST 2016

Viticultori, procesatori si comercianti de vinuri din judetul Bacau, dar si din toata tara si chiar din unele state apropiate României s-au reunit, pentru trei zile, la sfârsitul saptamânii trecute, cu standuri sau cu produse, la cea de-a patra editie a manifestarii promotionale „VIN-EST Bursa Vinului 2016”, organizata de Centrul de Afaceri si Expozitional (CAEx) în parteneriat cu Selgros Cash&Carry.

„Aproape 5% dintre cei circa 300 de producatori de vinuri din România au venit la Bursa Vinului de la Bacau – a spus, la deschiderea evenimentului, Corneliu Pricope, directorul general al CAEx. Ne-a facut placere sa invitam bacauanii si pe toti ceilalti vizitatori ai târgului la degustarea de vinuri alese si preparate culinare sub directa indrumare a maestrilor bucatari, dar si la prezentarile sustinute de somelieri de marca”.

Prima zi a manifestarii a consemnat si primele demonstratii culinare, sustinute de chef Catalin Dumitru, de la Condor Resort Dulcesti (Neamt), dar si prelegerile sustinute de somelierii Sergiu Nedelea si Mihai Manolache, despre clasificarea si servirea vinului. „Noi – a spus Sergiu Nedelea – privim vinul ca pe un aliment, in primul rând, dar si ca pe un suport cultural. Dar, pentru a intelege vinul propriu-zis trebuie sa avem o relatie personala cu el si unde o poti face mai bine decât la evenimente cum este Bursa Vinului de la Bacau”.

Astfel de actiuni au avut loc si sâmbata, 10 decembrie, cu demonstratiile culinare ale chef Codrut Rusu, de la restaurantul Boema, din Bacau si cu expunerea somelierului Mihai Manolache pe tema „Influenta butoaielor de stejar asupra maturarii vinurilor”. Duminica, 11 decembrie, Silviu Panait a prezentat Beraria Valhalla, din Bacau, iar somelierul Mihai Manolache a vorbit despre „Producerea si clasificarea spumantelor”, eveniment sustinut de Crama Cricova si Les Mousquetaires du Vin – grup de somelieri si comunicatori care ofera experiente complexe si de divertisment educational pentru mediul de business si comunitate.

Manifestarea VIN EST- Bursa Vinului a fost si in acest an un eveniment national si international dedicat vinului din România. Expozantii au fost producatori, importatori si distribuitori de vinuri, producatori si distribuitori de echipamente si accesorii pentru industria viticola, restaurante, hoteluri, pensiuni, alti posibili contractanti, case de vinuri si crame renumite din tara si regiune. Am remarcat, din judetul Bacau, Domeniile Burcilor, iar din tara cramele Cotnari, Ratesti, Avensis, Averesti si Sâmburesti, dar si Crama Cricova, din Republica Moldova, precum si distribuitori precum cei de la „Produse moldovenesti”. Lânga ei au venit producatori si distribuitori de produse alimentare traditionale, precum magazinul Degustarium din Ghimes-Faget, producatorul de dulceturi, gemuri si preparate din legume „Dulcetica mamei” din Hemeius sau laboratorul de carmangerie de la Selgros.