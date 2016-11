300 de locuri de munca pentru onesteni

Locuitorii municipiului Onesti au un motiv deosebit de bucurie dupa ce, la sfârsitul saptamânii trecute, primarul Nicolae Gnatiuc a anuntat ca „in municipiu va activa o fabrica noua, care pentru inceput va avea 300 de angajati.

Angajatorul doreste ca in luna august 2017 sa aiba un numar de 800 de salariati, care sa fie din municipiul Onesti, iar in cazul in care nu se va completa aceasta oferta vor fi incadrati si muncitori din imprejurimile municipiului”.

Nicolae Gnatiuc a mai mentionat ca „va fi o forma de recrutare la care va contribui si Primaria municipiului Onesti.

Noua fabrica va produce centuri de siguranta si volane pentru autoturisme, firma fiind a unei companii straine, care are deja mii de angajati in România. Firma va avea nevoie de o forta calificata de munca, dar se vor organiza si cursuri de calificare la locul de munca”.

CV-urile se depun la Primaria municipiului si la Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, urmând ca de miercuri, 16 noiembrie, sa inceapa sustinerea interviurilor in vederea angajarii. Mentionam ca angajatorul este Compania Americano – Suedeza Autoliv, ce produce sisteme de securitate auto. Aceasta companie are unitati de productie in mai multe localitati din România (la Brasov, Lugoj, Resita si Sfântu Gheorghe, unde sunt disponibile in jur de 100 de posturi).

Dupa cum au declarat recent cadre din conducerea Autoliv Sfântu Gheorghe, „un muncitor de aici poate sa câstige 1900 lei lunar, aceasta suma fiind calculata ca si un cumul intre salariul de baza, ore suplimentare platite 175 la suta, tichete de masa, prime de sarbatori si prima de recomandare pentru alti colegi”. La Autoliv Sfântu Gheorghe, din aceasta luna se produc volanele pentru automobilele din seria a 5 a a producatorului german BMW.

Potrivit raportului privind starea economica a orasului Onesti, Chimcomplex are cei mai multi angajati in Onesti. Urmeaza Rafo, dar aceasta a intrat in procedura de insolventa. Potrivit raportului, „veniturile din structura bugetului local au fost influentate negativ si de situatia societatilor de pe Platforma Industriala a municipiului Onesti, unde marii contribuabili la impozite sunt in reorganizare, lichidare sau faliment.” Deschiderea unei astfel de fabrici ar fi asadar un pas inainte mult asteptat de forta de munca.