Economie Chimcomplex pregătește două pachete de investiții la Oltchim efectivul de salariați și salariile vor fi păstrate integral de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Societatea Chimcomplex Borzești anunță că are pregatite două pachete investiționale postprivatizare în cazul preluării activelor scoase la licitație la Oltchim și dezvaluie intențiile referitoare la viitorul salariaților care lucrează în combinatul din Râmnicu Vâlcea. Oferta pentru participarea la licitație va fi depusă până pe 26 iunie. Un prim pachet invesțitional vizează finanțarea celor 22 de obiective identificate în urma auditului la Oltchim. Scopul declarat este reechilibrarea combinatului și poziționarea acestuia pe un profit real. „Estimarea noastră – spune președintele Consiliului de Administrație (CA) al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă – este că în șase luni de la preluare, odată cu finalizarea măsurilor de invesții din primul pachet invesțitional, Oltchim va reintra pe o poziție de echilibru, devenind bancabil”.

După acest moment, se va lansa cel de-al doilea pachet investițional, care atinge în proiecțiile Chimcomplex peste 275 de milioane de euro. „Aceste investiții – a precizat Virgiliu Băncilă – se referă la construirea unor noi instalații de etilenoxid, metanol, apă oxigenată sau la repornirea fluxului de PVC, investiții care vor aduce multe schimbări pozitive în funcționarea Oltchim și în relația acestuia cu mediul înconjurator”. Presedintele CA a dat asigurări că salariații Oltchim vor fi preluați integral, iar salariile acestora vor fi menținute. „Nu vom reduce niciun salariu – a spus președintele CA. Dimpotrivă, ne dorim să creștem salariile tuturor celor care doresc să se implice activ în restructurarea companiei. Vreau să asigur salariații Oltchim că așa cum s-a întâmplat și în 2003, la privatizarea Chimcomplex, așa vom face și la Oltchim, în sensul că vom ști să asigurăm cu succes tranziția de la sistemul de stat la cel privat”. Chimcomplex a anunțat că va depune o ofertă de preluare a activelor viabile ale Oltchim, urmând să creeze, astfel, Compania Română de Chimie. „Sunt optimist și cred în bunele intenții ale factorilor decizionali, respectiv ale administratorilor judiciari și ale creditorilor Oltchim față de viitorul acestui combinat, al industriei chimice românești, al oamenilor din Râmnicu Vâlcea. Oferta pe care o vom depune este una corectă, sustenabilă, iar faptul că avem resursele umane, know-how-ul și resursele financiare ar trebui să fie hotărator în luarea unei decizii, astfel încât Oltchim, împreună cu Chimcomplex, sa redevină acel etalon al industriei chimice românești.”

Virgiliu Băncilă, președintele CA al Chimcomplex Borzești

