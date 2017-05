3-mercapto-3-metilbutil acetat

Ați mânca un produs care conține, între altele, acid glutamic, acid hexadecenoic, serină, alanină, arginină, fenil-anilină, benzaldehidă, E300, E160a, E307? L-ați da unui copil?

Dar un aliment care conține acid octadecenoic, fenil-acetaldehidă, benzen, E101 sau E306?

Pot să pun pariu că răspunsul este nu, dupa ce ați văzut aceaste ingrediente. Și totuși, consumați aceste două produse, ba chiar le oferiți cu mare plăcere și bucurie copiilor.

Pentru că în primul caz este vorba de o parte din compoziția chimică a unei piersici, iar, în al doilea, de compoziția unui ou.

Există o sumedenie de „specialiști” în mediul virtual care încearcă să-și impună diferite idei pe baza unor argumente de acest tip. Nu vă vaccinați copiii pentru că vaccinurile conțin chimicale, ni se spune. Desigur, în natura orice este o substanță chimică. Mâncați numai produse naturale, spun alții. Și mătrăguna este un produs cât se poate de natural și, totuși, nu ne face bine. Nu consumați E-uri, ne spun alții.

Așa-zisele „E”-uri sunt conținute în mod natural de plante și fructe. Pentru că nu substențele chimice sunt periculoase prin ele însele, ci prin concentrația lor. Apa (H2O) pare a nu pune probleme, dar se poate muri din intoxicație cu apă. Unele elementete pot ucide instantaneu dar, când sunt combinate, își schimba proprietățile; este cazul clorului și sodiului care, când se găsesc împreună în sarea de bucătărie (NaCl), nu mai sunt periculoase.

Și, totuși, de ce atâta scandal? De ce suntem bombardați cu avertismente, cu articole, linkuri, campanii pe rețelele sociale? Există chiar o asociație de protecție a consumatorilor care publică destul de des „rapoarte” despre conținutul produselor alimentare din comerț și care atrage atenția că un produs conține substanța periculoasă „acid acetic” – care nu e altceva decât banalul oțet sau E330 – zeama de lămâie. O data chiar a atras atenția că un aliment conține „ulei de turnesol”; doar că, în graba de a speria lumea nu și-au dat seama că turnesolul ăla însemna, de fapt „floarea soarelui”.

Nu spun că, în ziua de astăzi nu exista o mare problemă în ceea ce privește calitatea alimentelor procesate; vreau doar să subliniez că nu tot ceea ce ni se pare a suna exotic este periculos. „E”-urile nu sunt o categorie de substanțe artificial create, ci doar o formă de codificare a informației; dacă E330 e sucul de lămâie, E300 e vitamina C, E160a este un colorant natural (caroten) obținut, în general, din morcovi, E307 este vinamina E, E101 este vitamina B2. 3-mercapto-3-metilbutil acetat, de care am pomenit în titlu, este o aromă care se găsește în fructul pasiunii.

O serie de persoane și de organizatii profită de faptul că ori am uitat, ori nu am fost atenți la ceea ce am învățat la orele de chimie. Motivele lor sunt din cele mai diverse, de la vraci care-și vând poțiuni „de purificare” sau detoxifiere a organismului, până la persoane care consideră ca au primit „misiunea” de a răspândi „adevărul” ori chiar oameni care se amuză prostindu-i pe alții, fără să le pese de efectele secundare.

Campania globală împotriva vaccinării este o combinatie de astfel de motive; efectele colaterale, din păcate, o reprezinta zecile de copii care au murit din cauza unor boli pe care le considerasem eradicate.