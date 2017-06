Actualitate 26 iunie – Ziua Drapelului Național de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 23– 26 iunie 2017, în garnizoana Bacău se desfăşoară o serie de activităţi cu ocazia ZILEI DRAPELULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI, astfel: – vineri, 23 iunie, începând cu ora 11.00, la Cercul Militar Bacău, Simpozionul organizat de Garnizoana Bacău, în colaborare cu Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I”- Filiala Bacău şi Ansamblul de Dansuri Populare ,,Plaiuri Băcăuane”; – în seara zilei de duminică, 25 iunie, ora 19.00, în prezenţa comandantului gărzii de onoare şi a unui trompet, Drapelul Naţional al României arborat în anul precedent va fi coborât, desprins de pe catarg şi preluat de garda drapelului; – luni, 26 iunie, începând cu ora 12.00, Garnizoana Bacău şi Unitatea Administrativ Teritorială Bacău vor organiza o ceremonie publică de arborare a Drapelului Naţional al României pe catargul aflat în Piaţa Tricolorului. În cadrul momentului de înălţare a Drapelului Naţional al României, militarii, împreună cu Muzica Militară a garnizoanei Bacău, oficialităţile locale şi participanţii prezenţi în Piaţa Tricolorului vor intona Imnul Naţional al României. 0 SHARES Share Tweet

