26 de agentii de turism din Bacau au ramas fara licenta

Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT) a retras licentele de turism emise pentru 26 de agentii din judetul Bacau care nu au prezentat polita valabila de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei.

Patru dintre agentii sunt reprezentate în judet de propriile puncte de lucru. Firmele au fost radiate din oficiu, dar unele sustin ca sunt nevinovate si vor da in judecata ANT.

Agentiile bacauane în cauza sunt Trac Trading, Estival Tur, Eli Tour, Elisei Florin (persoana fizica), Pedro Tour, Travis Tourism, Saga, Gemagi Trading, Passepartout Travel, Let’s Go Travel, Sweet Holidays, Nicol&Sophia Trade, Centrul de Consultanta si Evaluari, Elite Travel International, Expo Best Center si Best Business Services – toate din Bacau, Politrav – din Târgu Ocna, Missali, Elite Travel Agency si Passo Doble – din Onesti, Miriam MI Tourism – din Oituz si Tiacol Com – din Comanesti. Punctele de lucru închise în judet sunt câte unul al Mareea Comtur si Christian 76 Tour si doua ale Icar Tours – din Bacau.

Pentru Christian 76 Tour, Expo Best Center si Passo Doble au fost depuse cereri de radiere a licentelor, iar pentru 22 de agenti s-a operat retragerea din oficiu a licentelor.

Doar pentru Mareea Comtur s-a invocat „nerespectarea legislatiei în vigoare”. Cele mai vechi licente erau din 2011.

Directia Generala Control si Autorizare Turism din ANT a notificat pentru a doua oara toti operatorii economici care nu au facut dovada politei de asigurare valabile, prin scrisoare personalizata recomandata si prin publicarea (la aceeasi data) a continutului notificarii si a listei agentiilor de turism notificate.

„Masura de retragere în vederea radierii din oficiu a licentelor de turism emise operatorilor economici în cauza – spun oficialii ANT -, asigura întarirea disciplinei privind comercializarea pachetelor de servicii turistice si totodata protectie persoanelor fizice si juridice contractante”.

În judetul Bacau mai sunt autorizate aproape 50 de agentii de turism.

„In piata, 50% daca nu si mai multe agentii nu au aceasta licenta. Dar nu suntem deloc de acord cu modul pompieristic in care s-a procedat. S-a scos pe piata o lista neactualizata, cu nume din 1994 sau 2000 ale unor agentii care si-au incetat activitatea. Astfel, o parte dintre agentii se gândesc sa dea in judecata ANT, iar Christian Tour chiar cere demisia celor de acolo, pentru ca s-au produs mari prejudicii de imagine. Joi, 6 octombrie, s-a revenit asupra listei. ANT a verificat din birou activitatea agentiilor. La unele agentii s-a retras licenta numai pentru ca nu au comunicat la ANT polita de insolventa. Pentru cei nevinovati e o lovitura de imagine, dar si noi ceilalti trebuie sa trimitem acum partenerilor din piata copii dupa licentele noastre, sa se vada ca nu suntem in aceeasi oala cu altii.”

Dumitru Nanescu, director general, Agentia Inter-Tour Bacau