Guvernul a decis, în ședința de miercuri, ca ziua de 23 ianuarie să fie liberă pentru salariații din sectorul public, urmând ca aceasta să fie recuperată pe 28 ianuarie. Decizia a fost luată printr-o hotărâre de guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, ziua de 23 ianuarie va face legătura între weekend-ul 21 — 22 ianuarie și ziua liberă de 24 ianuarie, când este sărbătorită Unirea Principatelor Române. „23 ianuarie va fi recuperată, în regim de program normal, sâmbătă, 28 ianuarie 2017, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 31 ianuarie 2017”, precizează Executivul. Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității. „Pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților și altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 și nici participanților în aceste procese. În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-au stabilit datele în care unitățile trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilelor de 20 ianuarie și respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi întocmite retururile la încasare, precum și categoriile de operațiuni de plăți prin virament care vor fi efectuate în ziua de 23 ianuarie 2017 de către Ministerul Finanțelor Publice”, se mai arată în comunicat. AGERPRES 423 SHARES Share Tweet

