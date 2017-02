Social 22 de vaci confiscate pentru lipsa documentelor de transport de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău, au depistat un bărbat de 31 ani, din Constanţa, care transporta cu o autoutilitară cu semiremorcă, un număr de 22 bovine, fără a deţine documente legale de provenienţă şi documente sanitar veterinare. Poliţiştii au dispus confiscarea bovinelor şi sancţionarea societăţii comerciale transportatoare cu suma de 20.000 lei. Constatarea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice și a medicilor veterinari din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău care au procedat, de asemenea, la sancţionarea contravenţională a societăţii transportatoare cu amendă în valoare de 3000 lei pentru lipsa documentelor sanitar veterinare şi distrugerea prin neutralizare a bovinelor. 14 SHARES Share Tweet

