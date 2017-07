În cursul zilei de ieri, 29 iulie a.c., echipa pirotehnică a fost solicitată să intervină în zona Poiana Uzului, orașul Dărmăneşti, pentru asanarea terenului ca urmare a descoperirii unui proiectil, provenit din timpul conflictelor militare. În urma operațiunilor de cercetare și detectare a terenului executate de pirotehnicieni, s-au mai identificat și alte elemente de muniție, rezultând: 21 proiectile explozive cal. 75 mm, o grenadă de mână ofensivă, 3 focoase proiectil și 106 cartușe de infanterie cal. 7,92 mm. Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată temporar în vederea distrugerii. 24 SHARES Share Tweet

