Rodica Ambrosie, primarul ales de cetățeni în iunie 2016, a organizat vara trecută, pentru prima dată în istoria posdecembristă a localității, Ziua Comunei Filipeni.

Germenele manifestării a fost o întâlnire din 2014 cu fiii satului. „Totul a pornit în urma organizării unei reuniuni de școală generală a celor născuți în anii 1966 și 1967. Ziua Comunei Filipeni este o sărbătoare a sufletului cu scopul revederii meleagurilor pe care s-au născut, care le-au marcat copilăria și începutul tinereții", a declarat Rodica Ambrosie. Ediția a II-a va avea loc sâmbătă, 12 august, în fața scenei din vecinătatea vechiului cămin cultural. Manifestarea va debuta la ora 13.00 cu o scurtă slujbă religioasă, după care vor urma discursurile invitaților. De la ora 14.00, va începe spectacolul susținut de îndrăgiții artiști ai Ansamblului folcloric „Busuiocul", apoi vor vorbi „fiii satului". După ora 16.00, pe scenă vor urca Mihaela Farcaș, Ansamblul vocal „Brâulețul" din Filipeni și Cecilia Luca.

