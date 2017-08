– în luna august au fost zile record în care s-au primit până la 295 de cereri pentru pașapoarte – dacă în condiții normale, zilnic se depuneau între 140-150 de solicitări/zi, luna aceasta numărul acestora depășește adesea 240 de cereri/zi – anul acesta, aproape 25.000 de băcăuani și-au făcut pașaport Până la sfârșitul lunii august, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și-a prelungit programul de lucru cu două ore, adică până la ora 18.30. Pentru ca funcționarii să poată soluționa la timp numărul mare de cereri, Instituția Prefectului Județului Bacău a hotărât ca ghișeele de la pașapoarte să fie deschise și sâmbăta. Cu toate eforturile, anul acesta, până la 15 august, au fost eliberate cu 5.119 mai multe pașapoarte simple față de anul trecut. Luna trecută, Serviciul pașapoarte a înregistrat 4.636 de cereri, iar până la jumătatea lunii august a primit deja 2.721 de solicitări. Datele statistice arată că anul acesta, 24.588 de băcăuani au cerut un pașaport. Volumul de muncă se împarte între funcționarii care deservesc cele patru ghișee deschise la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. În zilele de marți, o echipă pleacă în teren și poate fi găsită la ghișeul mobil care funcționează în sediul Primăriei Onești. În continuare, se dau bonuri zi/zi, acestea fiind personalizate. Comisarul șef Florentina Neamțu, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple ține zilnic audiențe pentru cazurile speciale. 2 SHARES Share Tweet

