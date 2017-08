Astăzi, la sediul FRF, Aerostar își va cunoaște adversarele din Seria I și ordinea în care le va întâlni în campionatul ce începe pe 26 august Ediția 2017-2018 a campionatului Ligii a III-a debutează pe data de 26 august. Primul fluier se va da însă astăzi. În cursul după-amiezei, la sediul FRF va fi anunțată componența seriilor și, totodată, se va derula tragerea la sorți a meciurilor. Ca și până acum, Aerostar, singura divizionară C a Bacăului, va fi repartizată în Seria I. Acolo unde va scăpa de Csikszereda Miercurea Ciuc (după toate probabilitățile, ciucanii vor fi mutați în Seria a V-a), dar nu și de alte două grupări cu pretenții îndreptățite la promovarea în liga secundă: Oțelul Galați și AFC Hărman. „Indiferent de adversarele din seria noastră, pe noi ne interesează să creștem în joc, astfel încât să nu stăm la mâna altora. Ne-am întărit serios în această vară, iar de acum înainte totul depinde doar de noi”, a declarat președintele secției de fotbal a CS Aerostar, Valerian Voicu. Un discurs asemănător a avut și antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici: „Lupta pentru promovare se anunță una strânsă, însă înainte de a ne analiza adversarele, trebuie să facem totul pentru a arăta noi bine ca echipă”. În așteptarea tragerii la sorți, Aerostar va susține un nou joc de verificare, programat în această dimineață, la ora 10.30, în deplasare, cu fosta și, totodată viitoarea colegă de serie, CSM Roman. Miercuri, după amicalul câștigat cu 6-2 pe terenul Ceahlăului Piatra Neamț (golurile băcăuanilor fiind marcate de Buciuman, A. Pavel, Adăscăliței, Tudorache-2 și Sahru), „aviatorii” au intrat într-un stagiu de pregătire de zece zile la baza proprie. Iată cum ar putea arăta componența Seriei I: AFC Hărman, Aerostar Bacău, Avântul Valea Mărului, CSM Roman, Sporting Liești, Olimpia Râmnicu-Sărat, Metalosport Galați, Cetate Râșnov, Atletico Vaslui, FC Ghimbav (sau AFC Odorheiu-Secuiesc), Bucovina Rădăuți, Sănătatea Darabani, CSM 2007 Focșani, Oțelul Galați, Metalul Buzău și Victoria Traian. 15 SHARES Share Tweet

