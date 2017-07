Pentru a putea derula proiectul de finanțare nerambursabilă în valoare de 650.000 lei aprobat de municipalitate, echipa masculină de volei a Științei Bacău ar trebui să facă rost din sponsorizări de 683.000 lei! În aceste condiții, gruparea băcăuană are șanse minime de a continua în primul eșalon. Salvarea ar putea veni tot de la Primărie. Echipa de volei masculin a Științei Bacău se află la răscruce. Răscrucea dintre Divizia A1, Divizia A și drumul către nicăieri, asta ca să evităm cuvântul desființare. Studenții nu au probleme de orientare. Știu exact pe care drum ar dori să o apuce. Clasați pe locul 9 la finalul ediției 2016-2017 a Diviziei A1, voleibaliștii băcăuani și-ar dori să-și continue aventura în primul eșalon. Problema este însă de natură financiară. Rămânerea pe „autostrada” Diviziei A1 costă. Iar studenții au buzunarele goale. Mai mult, pentru a putea derula proiectul de finanțare nerambursabilă aprobat recent de Consiliul Local Bacău, gruparea băcăuană ar trebui să aducă bani de acasă. Nota bene, mai mulți chiar decât primește de la municipalitate pentru proiectul intitulat „Susținerea echipei de volei masculin Știința în prima ligă”. Concret, AS Total Volei a solicitat pentru echipa de volei masculin a Științei, în baza Legii 350/ 2005, suma de 1.200.000 lei. Municipalitatea a decis să aloce voleibaliștilor doar 650.000, însă nu acest cuantum ar constitui marea problemă. Conform noilor prevederi, pentru a beneficia de suma alocată de CL Bacău (în cazul de față 650.000 lei), solicitantul trebuie să acopere, din buzunarul propriu sau din sponsorizări, diferența până la valoarea inițială a proiectului. Așadar, pentru a primi cei 650.000 lei, voleibaliștii de la Știința trebuie să aducă, prin AS Total Volei 550.000 lei. La drept vorbind, însă, suma care trebuie acoperită de studenți este și mai mare: 683.000 lei, dacă includem și co-finanțarea de 10 la sută din valoarea proiectului. Calcule complicate, în urma cărora Științei îi dă cu minus. „Este o situație foarte grea pentru noi”, a declarat fostul „secund” al Științei, Eusebiu Țurcanu care, în urma retragerii lui Corneliu Păduraru din postura de antrenor principal, ar urma să preia frâiele echipei. „Eu voi rămâne lângă echipă, dar nu ca antrenor principal”, a mărturisit Păduraru. „Deocamdată, nu s-a pus problema instalării mele într-o altă funcție. Domnul Grapă va numi antrenorul echipei de volei băieți, însă important nu este cine va conduce echipa, ci dacă va mai avea ce să conducă. Prioritatea noastră nr. 1 este să nu ne desființăm. Venim după o ediție de campionat în care ne-am prezentat, zic eu, onorabil și am dori să continuăm în Divizia A1, numai că situația economică nu ne permite”, a afirmat Țurcanu, care a precizat că șansele de a derula proiectul de finanțare nerambursabilă sunt aproape nule: „Nu avem de unde să aducem cei 683.000 lei. Practic, ar trebui să aducem de patru ori mai mulți bani decât am făcut rost până acum de la sponsori pentru co-finanțarea proiectului. E clar că va trebui să renunțăm la proiect. Voi încerca să port o discuție cu domnul primar Necula și să vedem dacă nu se poate găsi o altă varianta de finanțare a echipei din partea municipalității”. Ce se va întâmpla însă dacă nu se va găsi această alternativă? „E dificil de spus. Posibil să jucăm în liga secundă, dar să vedem și cu ce jucători. Cu banii pe care clubul îi primește de la Minister, varianta cea mai plauzibilă este să aliniem o echipă formată, în marea sa majoritate, din juniori aduși de prin alte părți. Numai că, în condițiile în care ne-am retrage din Divizia A1, pe lângă amenda pe care clubul ar trebui să o plătească Federației, noi ar trebui să renunțăm și la cei 133.000 lei pe care ni i-au dat sponsorii noștri pentru co-finanțarea proiectului pe Legea 350/ 2005. Oamenii ne-au dat banii cu condiția clară ca echipa să activeze în prima ligă”, a concluzionat Sebi Țurcanu, care, pentru orice eventualitate, a fixat data reunirii lotului pe 21 august. Care lot, vom vedea. Deocamdată, Știința se află la răscruce. Când va cunoaște încotro să o apuce, va ști, cu siguranță, și cu ce oameni va porni la drum. Asta dacă va mai fi vreun drum. 7 octombrie

este data la care va începe campionatul Diviziei A1. În prima etapă, Știința ar primi vizita Caransebeșului. Runda a doua ar găsi echipa băcăuană tot pe teren propriu, adversara sa fiind campioana VM Zalău. Doar patru jucători legitimați În acest moment, echipa de volei masculin a Științei Bacău are legitimați doar patru jucători: Victor Târcavu, Ionuț Todoruț, Alexandru Voinea și Doru Ghimeș. „Dacă nu vom avea un buget de primă ligă, probabil că din acești patru ar mai rămâne la echipă doar Târcavu si Todoruț, care sunt studenți”, a precizat antrenorul Eusebiu Țurcanu, care a adăugat: „Dorința noastră a fost de a păstra toți jucătorii români care au activat anul trecut la noi, însă în condițiile financiare existente, este practic imposibil. Discutasem și cu «falsul» naționalei Belarusului, și cu un ridicător moldovean care a evoluat anul trecut la Moscova și cu un alt libero din Republica Moldova, dar acum, orice mutare de acest gen pică”. 0 SHARES Share Tweet

