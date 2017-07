Ediţia din acest an, cea de a VII-a, a turneului de basket 3×3 – Bacău Streetball Challenge – se va desfăşura în faţa Prefecturii. Organizatorii manifestării, Asociaţia Surf The Earth Project, anunţă că ediţia din acest an va avea loc între 14 şi 16 iulie, ocazie cu care zona centrală a Bacăului, cuprinsă între Hotelul Decebal şi Policlinica Veche va fi închisă circulaţiei autovehiculelor. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.