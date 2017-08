Vară plină pentru pentru copiii de la Viitorul Bacău. Săptămânal, grupele pregătite de Giani Căpușă participă la diferite turnee. Weekend-ul trecut, Viitorul s-a prezentat la „Cupa Pro Sport Valentino” de la Focșani, unde a ocupat locul 2 în „campionatul de argint” cu grupa 2010 și primul loc „pentru încurajare” cu echipa alcătuită din fotbaliști născuți n 2011. „Turneul a fost foarte bun, iar cei de 2011 au avut șansa de a participa la prima lor competiție. Acesta a fost si motivul pentru care organizatorii au decis să premieze toate echipele participante”, a mărturisit Giani Căpușă, care a mizat la 2010 pe Yusuf Sayn, Darius Fânaru, Rareș Antohe, Ianis Ciobanu, Rareș Jigău și Matei Coteanu, iar la 2011 pe Bogdan Nașcu, David Florea, Denis Vereș, Matei Petriuc și Ștefan Goga. La finalul acestei săptămâni, Viitorul va lua din nou drumul Focșaniului. De data aceasta cu grupa 2007-2008, formată din: Cătălin Iancu, Matei Ancuța, Rareș Coteață, Ștefan Rață, Mario Gal, Răzvan Ureche, Alex Macrea, Andrei Anchidin, Francesco Bădilă, Mihnea Docan și Daniel Țurcanu. „Iar peste încă o săptămănă, vom fi la Focșani și cu grupa 2008-2009”, a precizat antrenorul Giani Căpușă, care a anunțat și demararea unor acțiuni de selecție la Viitorul pentru copiii în vârstă de minim 5 ani. Cei doritori sunt așteptați în zilele de luni, miercuri și vineri, de la orele 17.00, la baza sportivă MAI de la Letea Vechea. 1 SHARES Share Tweet

