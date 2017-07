Începe o nouă rundă în concursul organizat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar unde aceste posturi sunt acum ocupate cu detașare. S-a finalizat etapa de înscriere a cadrelor didactice care vor participa la un nou concurs de directori în unitățile de învățământ preuniversitare, iar astăzi, 17 iulie, cei validați, vor intra în examen pentru a susține prima probă: testul scris. În total s-au înscris 79 de candidați care au depus 92 de cereri, pentru cele 91 de funcții vacante de director (60) și director ajunct (31). Dintre acestea, 44 de funcții de director sunt în mediul rural și 16 în mediul urban, iar de director adjunct, 11 în rural și 20 în urban. Pe unele posturi sunt două sau trei înscrieri, dar sunt și 9 candidați care s-au înscris atât pentru ocuparea funcției de director, cât și pentru director adjunct, la aceeași unitate de învățământ, iar alți candidați și-au depus dosarele la două sau chiar trei școli, pe ambele funcții. În total, din cele 92 de cereri, 61 sunt pentru funcția de director (44 în rural și 17 în urban) și 31 pentru cea de director adjunct (7 în rural și 24 în urban). Examenul scris are loc în centrul special organizat la Colegiul Tehnic „N.V.Karpen” Bacău și va consta într-un test național, cu subiecte transmise direct de la Ministerul Educației. Accesul candidaților va fi între orele 8 – 8.30, instruirea lor până la 8.50, iar apoi se va desfășura proba care va dura 90 de minute. Rezultatele primei probe vor fi cunoscute în aceeași zi, iar mâine, 18 iulie, se vor afișa și programările pentru susținerea celorlalte două probe (până pe 26 iulie) a candidaților admiși la testarea scrisă, respectiv proba de prezentare a curricumului vitae și proba interviului, în care se va susține de către candidat oferta managerială. Din comisia de examen fac parte inspectori școlari și directori de școli în funcție, care vor fi monitorizați de un reprezentant de la Ministerul Educației. Ca observatori vor fi reprezentanți ai autorităților locale, consilieri locali și membri din structurile de reprezentare a elevilor și sindicate. Punctajul minim de trecere a probei scrise este 35, iar cel maxim 50. Spre deosebire de concursul anterior, se pot depune contestații la toate probele din examen, atât pe rezultate, cât și pe subiecte. Numirile candidaților admiși vor fi făcute de ISJ Bacău din 1 septembrie, când, oficial, începe noul an școlar. În toamna anului trecut, Ministerul Educației a mai desfășurat un astfel de concurs, ce nu mai fusese organizat de opt ani. Au promovat atunci 156 de candidați (114 pentru funcția de director, respectiv 42 pentru funcția de director adjunct). Ei au fost numiți pe funcție pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general. Pentru ocuparea acestui post au încheiat un contract de management educațional cu inspectorul școlar general, dar și contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului / comunei și președintele Consiliului Județean. „Pot participa la acest nou concurs și candidații care au fost în concursul organizat toamna trecută și nu l-au luat. Nu mai există prevederi în noua metodologie conform cărora dacă ești în funcție și nu participi la concursul de director sau director adjunct nu mai poți fi numit ulterior pe acea funcție de conducere sau dacă participi și ești respins să nu mai poți fi numit.”

prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău Nu sunt înscrieri pe nicio funcție în 29 de unități de învățământ, atât din urban – Bacău, Moinești, Onești, Buhuși, Dărmănești, cât și din rural – Lipova, Huruiești, Pârjol, Roșiori, Scorțeni, Valea Seacă, Ungureni, Parincea etc

