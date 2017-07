• VECHI PRIETEN AL CELUI DE-AL DOILEA „I”. Titlurile cărţilor lui Augustin Buzura (22.09.1938-10.07.2017) au o particularitate: în majoritate conţin cuvinte cu doi i. Fie că e vorba de plurale (Absenţii, primul roman, 1970; Orgolii, 1977; Refugii, 1984; Recviem pentru nebuni şi bestii, 1999), fie că apare genitivul vreunui feminin (Feţele tăcerii, 1974; Vocile nopţii, 1980; Zidul morţii I, II – 1984, 1988; Tentaţia risipirii, 2003), cuvintele respective devin scuturi în faţa tendinţei actuale de a nu rosti şi, mai grav, de a nu scrie cel de-al doilea i. Academicianul (din 1990) Augustin Buzura devine astfel, de peste patru decenii, un militant ad-hoc pentru scrierea corectă, promovând idealul esenţial al celui mai înalt for ştiinţific al ţării – apărarea limbii române nu numai de invazia barbarismelor (anglicismele, cu deosebire), ci şi de nesocotirea normelor academice. Citindu-i prezentarea din „Dicţionarul general al literaturii române”, eşti tentat să crezi că au fost preferate cuvinte cu perechi de i: „Rescriind, în câteva variante epice, tema împotrivirii la alienare în socialism, scriitorul a intrat în conflict cu cenzura” (2004, p. 729). Când l-am întrebat (în urmă cu mai mulţi ani, invitat de Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău) dacă îşi selectează titlurile după un principiu ortografic, mi-a răspuns cu o întrebare-mirare: „Eu ştiu?” • DRAGOSTE PE TOATĂ LINIA. După 35 de ani, absolvenţii Facultăţii de Electronică din Iaşi s-au reîntâlnit la mijloc de iunie. A frapat, printre altele, cât de bine au păstrat limba română cei patru tineri (pe atunci) din Grecia. „Cum să uit limba română, dacă în ea m-am îndrăgostit?”, a replicat unul dintre ei, cu o frază cât o probă de competenţă lingvistică. • NICI AŞA… „Am să cresc eu mare şi am să vorbesc şi am să scriu cum vreau!” (un băieţel de 7 ani, pe plaja din Mamaia, către… mamaia care-l sâcâia cu observaţiile de rostire). Aviz învăţătorilor! • SINGULARIA TANTUM. „Respectele noastre, ale tuturor!” şi-a încheiat discursul şefa de promoţie de la un liceu din ţară. Mai bine vorbea doar în numele ei şi ar fi evitat chinuit(or)ul plural. • ŞTIAŢI? George Pruteanu, arhicunoscutul cavaler al limbii române, avea darul muzicii. Profesorul Valeriu Bogdăneţ l-a auzit pe regretatul filolog cântând, într-o înregistrare difuzată de TVR1, şi ne-a sunat: „Mi-i dor de emisiunile lui de cultivarea limbii”. Şi nouă. • PENTRU DULCEŢURI. La RRA cineva combină abil gastronomia cu lingvistica. Vorbind despre caise, admiră/gustă „zahărul vocalelor şi consoanelor moldoveneşti”, probabil gândindu-se la o zărzărică, numai că cele două fructe nu sunt total identice. • DOI ÎN UNUL. Aflăm dintr-o reclamă difuzată la radio că, pentru reglementarea raporturilor de muncă, se doreşte înfiinţarea unui sindicat. Adresa la care se pot trimite mesajele este serviciuşor (crainicul a rostit separat cuvintele), ceea ce e o probă de economie literală. Dacă tot auzim frecvent /al-col/, de ce nu am aduna cei doi u într-unul singur? Da, dar în scris reapare al doilea o, pe când cu serviciul e mai greu… • O ŢARĂ CÂT O AŞEZARE. La „Jocuri de celebritate”, auzim despre Pavel Stratan că e născut „la Republica Moldova”. Câtă vreme spunem „la Braşov”, dar „în Humuleşti”, deducem că fraţii noştri de peste Prut au parte de un tărâm cât o urbe. E semn că-i simţim foarte aproape. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.