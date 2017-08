Rămas cinci ore pe șosea după ce și-a rupt o roată în drum spre mare,un șofer a fost salvat de un polițist, care l-a luat cu mașina și l-a ajutat să-și repare autoturismul. În tâmplarea s-a petrecut vineri dimineață, în jurul orei 4.00, la 30 de kilometri de localitatea Viziru (județul Brăila). „Am avut neplăcerea, în drum spre Constanța, să intru cu mașina într-o groapă imensă unde am crăpat janta și nu m-am putut deplasa timp de 5 ore” – povestește șoferul pe Facebook. „Țin să mulțumesc domnului polițist Tătaru Gabriel, de la Biroul Rutier Calarasi pentru ajutorul acordat. Acesta venea de la Călărasi si se îndrepta spre Bacău. Polițistul m-a luat cu masina lui și m-a dus spre Viziru, precum și în alte localități din apropiere pentru a reuși să rezolv problema. Într-un final, cu ajutorul lui am reușit să cumpar o roată de la o persoana din Braila, pentru a putea continua drumul”. Gabriel Tătaru, este originar din Bacau. „Iubesc Bacaul și mă mândresc cu orașul meu și îl laud peste tot” – a declarat el pentru Desteptarea.ro. 120 SHARES Share Tweet

