Un grup de olandezi, de la Fundația Werkgroep Legveld au devenit prieteni pe viață ai locuitorilor din comuna Gura Văii. Olandezii au finalizat în zilele trecute amenajarea unui sediu modern pentru dispensarul medical din această comună.

Alături de grupul lor s-au aflat și câteva familii, însoțite de copii mici, ce au ținut să participe activ la această lucrare. Primarul comunei Gura Văii, Valerică Mihalcea, a mărturisit, adresându-se voluntarilor, că „la 63 de ani, este prima dată când viața mi-a oferit un moment atât de frumos! Vom ține legătura cu dumneavoastră și oricând veți fi în zonă, sunteți prietenii noștri și vom fi gazde primitoare”.

Saskia Verdoes, președinta Fundației „Împreună pe calea vieții” (ce activează la Onești și care s-a implicat în realizarea acestui proiect), a transmis mesajul olandezilor, care au declarat: „Vacanța noastră a fost prea scurtă dar am reușit, după o perioadă de pregătire, să finisăm clădirea dispensarului în 12 zile de muncă! Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Gura Văii pentru ospitalitatea cu care am fost primiți în această localitate. Mulțumim localnicilor care ne-au ajutat la punerea gresiei și a faianței, pentru că fără sprijinul lor nu am fi reușit! Noi am încercat să ajutăm oamenii ce au nevoie de sprijin!”

Momentele cele mai înălțătoare de la Gura Văii au fost cele în care grupul de olandezi a interpretat Imnul Național al Olandei și vizita prin spațiile noului dispensar. Trecând din încăpere în încăpere o surpriză plăcută a fost să auzi cuvinte din limba română pe care olandezii le-au rostit cu mare plăcere: „Sănătate” și „Să aveți mulți ani!” Modul cum arată noul dispensar a adus o deosebită bucurie și dr. Luminița Matache, ce veghează la sănătatea locuitorilor comunei Gura Văii. La final, primarul Valerică Mihalcea a înmânat câte o diplomă de merit fiecărui voluntar olandez și buchete de flori celor ce și-a adus contribuția la amenajarea dispensarului.

Voluntarii Fundației Werkgroep Legveld din Olanda au realizat în anii trecuți în județul Bacău dispensarele medicale din localitățile Buciumi, Dumbrava (com. Gura Văii), Albele (com. Bârsănești), Buda (com. Berzunți) . Olandezii au realizat două obiective și în municipiul Onești: un dispensar medical la Colegiul Tehnic „Petru Poni” și clădirea unei școli pentru copiii cu dizabilități.

”Realizarea acestui dispensar este un fapt care a unit pentru totdeauna două comunități! Am avut prilejul de a vedea în echipa olandeză o disciplină în muncă pe care și noi trebuie să o învățăm. Cu atât mai mult este un exemplu ceea ce au realizat la Gura Văii cu cât munca lor s-a îndreptat către o largă comunitate, către cei ce necesită o îngrijire medicală. Ne vom străduim ca în timpul cel mai scurt să dotăm și să inaugurăm acest dispensar, ce reprezintă munca ce ați efectuat-o timp de trei săptămâni!”

Valerică Mihalcea, primarul din Gura Văii