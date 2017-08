O nouă ediție a „Concertului pentru Suflet” din Parcul Catedralei va avea loc pe 23 august cu începere de la ora 19.00. Ediția a VIII-a promite o nouă seară muzicală care va debuta cu nelipsitul teatru de păpuși în aer liber, astfel cei mici vor putea urmări o poveste pe care am întâlnit-o toți în copilărie: ,,Fata babei și fata moșului”. Cei care vor pune în scenă acestă piesă de teatru sunt: Ciprian Cârstiuc, Laura Cârstiuc și Iulia Solomon. Mioara Iacob, psiholog, terapeut și numerolog care a inițiat acest proiect în anul 2007, promite o seară cu multe surprize. „Concertul pentru Suflet” este un proiect cu tradiție care a ajuns la sufletele băcăuanilor încă din primele ediții. Dacă la început muzica pianului în aer liber era ceva inedit, acum este ceva absolut normal ca în lunile de vară comunitatea băcăuană să se bucure de muzică, dans și de piesele propuse de Teatrul de Păpuși Tradițional care ajunge să-i încânte atât pe cei mici cât și pe cei mari. Finanțarea acestui eveniment este realizată cu ajutorul Primăriei Municipiului Bacău prin legea 350. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.