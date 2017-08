– 80 la sută dintre pacienţii internaţi în Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean Bacău primesc diagnosticul de accident vascular cerebral (AVC) – medicii ne spun ce trebuie să facem pentru a preveni un AVC Incidenţa accidentelor vasculare cerebrale (AVC) este în creştere şi nu doar în ţara noastră, ci şi la nivel mondial, dar România se situează pe un îngrijorător loc trei când vine vorba de boli cerebrovasculare şi decese cauzate de acestea. Unele statistici arată că se produce un AVC la cinci minute, iar gravitatea acestuia variază. Poate fi unul uşor, după care pacientul să se recupereze repede şi în multe cazuri total, dar poate fi foarte grav, care să ducă la deces sau la o supravieţuire cu o dizabilitate majoră, iar viaţa bolnavului după un astfel de episod să nu fie deloc uşoară, pentru că riscurile să rămână cu o paralizie ori cu un handicap psihic (demenţă) sunt mari. „Accidentul vascular cerebral este frecvent la persoanele vârstnice, pentru că au comorbidităţi, afecţiuni cardiace, diabet zaharat, ateroscleroză, dar sunt accidente vasculare şi la tineri. Aici intervine componenta genetică. Poţi avea trombofilii, tulburări de coagulare, cu care te naşti, şi atunci poţi să ai un accident vascular la o vârstă de 20 – 30 de ani. Mai sunt şi pacienţii cu afecţiuni cardiace, care prezintă defect la nivelul valvelor. La femei mai intervine tratamentul cu anticoncepţionale şi au riscul de accident vascular. Femeile care iau anticoncepţionale trebuie să fie monitorizate şi de ginecolog şi de medicul de familie”, explică dr. Doina Lazăr, medic şef Secţia Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. De aceea este bine să se facă măcar o vizită anuală la medicul de familie, spun doctorii, pentru că astfel se pot descoperi afecţiuni de care nu ştim gen: diabet sau o hipertensiune şi dacă acestea sunt tratate şi se adoptă şi un stil de viaţă corect, fără alcool, fumat sau alimente nesănătoase, atunci accidentul vascular poate fi evitat. „Pe noi ne-ar interesa profilaxia primară şi profilaxia secundară. Adică ai făcut accident vascular cerebral, ajungi acasă, dar să nu-l mai repeţi. Noi dăm sfaturile, medicul de familie dă sfaturile, contează foarte mult şi suportul familiei ca să le şi aplice, dar degeaba pleci de aici, te duci acasă şi începi iar să bei, să fumezi, să mănânci excesiv”, mai spune medicul. Dacă nu se ţine cont de sfaturile specialiştilor şi nu se urmează tratamentul prescris, atunci riscul de recidivă este mare. Cei care ascultă sfaturile medicilor au mari şanse să se recupereze, iar kinetoterapia poate face minuni, dacă se combină cu voinţa pacientului. Programul de recuperare începe încă din spital şi trebuie să continue şi după externare. Din păcate, la nivelul judeţului Bacău nu există un centru de recuperare, cel mai aproape fiind la Iaşi, şi bolnavii se pot programa acolo. Cu efort zilnic, un pacient care a suferit un AVC se poate ridica din pat şi să ajungă în final să se deplaseze cu un baston şi astfel să fie independent, să meargă singur la baie, să mănânce singur. În cazul celor care se aleg cu demenţă în urma unui AVC, lucrurile nu sunt atât de simple. „Demenţa nu are leac. Tratamentul pe care îl dăm noi este pentru a frâna, pentru a încetini afectarea cognitivă. Trebuie să existe mai multe centre, pentru că la un moment dat familia nu mai poate să îngrijească pacientul respectiv. Poate să devină foarte agresiv”, a conchis dr. Lazăr. Nu trebuie omis nici stresul, care este un factor pentru AVC, dar în primul rând este pentru hipertensiune ori diabet. În situaţii de stres, organismul funcţionează la maximum şi pe fondul unei probleme se poate face un AVC sau o hemoragie cerebrală. 43 SHARES Share Tweet

