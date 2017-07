A 11-a ediție a Taberei de creație artistică internațională organizată de Rotary Clubul Bacău la Pensiunea Montana, din Slănic Moldova, a ajuns la final. Și această ediție a fost unică în felul ei, deoarece lucrările de pictură au fost realizate pe suport textil și a fost creată, astfel, o adevărată colecție Haute Couture, numită „Road to Art – Creative art camp 2017” (Drumul spre Artă – Tabăra de creație artistică)” de coordonatoarele taberei, Elvira Cemortan-Voloșin – președinta Centrului Cultural Artelit din Chișinău, Natalia Rahmistriuc – CEO al Agenției Fashion Style din Chișinău și de Gala Yegen – designer de interior arhitectural și vestimentar și artist plastic, tot moldoveancă la origine, creator de modă la Ankara (Turcia) și care este fondatoarea mărcii „Gala Yegen Couture”. În tabără au venit 22 de tineri creatori, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani din România, Rusia, Turcia șu SUA. Ei au învățat tehnici deosebite de pictură pe sticlă și textile, dar au luat și lecții de Istorie a Modei sau cursuri de Modeling. Districtul 2241 România și Republica Moldova al Rotary Club International s-a remarcat deja prin organizarea de tabere pentru noua generație, tabere care promovează artele tradiționale (precum olăritul și încondeiatul ouălor), tabere de arheologie, Tabăra internațională de artă din județul Bacău și altele. Cei care vin în astfel de tabere, după ce se întorc acasă devin veritabili ambasadori ai României peste hotare. 1 SHARES Share Tweet

