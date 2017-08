Băcăuanii pasionați de aventuri în natură au minunata ocazie, pentru acest sfârșit de săptămână, să-și aleagă ca destinație Tabăra de la Valea Budului. Aici, sâmbătă și duminică, 12-13 august, Asociația Door2Outdoor din Bacău organizează evenimentul „Ploaie de meteori și elemente de aventură în natură”, program la care sunt așteptați băcăuanii de toate vârstele. „Vom realiza un program interactiv de recreere în natură prin activități în care să ne depășim limitele autoimpuse, mereu cu zâmbetul pe buze. Activitatea este adresată copiilor și părinților și nu numai. Vom desfășura multe activități foarte atractive, iar pentru că specialiștii astronomi ne anunță că în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică vom avea parte de un spectacol care se repetă centenar, propunem observații cu ochiul liber ale ploii de meteori”, ne-a spus Mihaela Gârleanu, președintele Asociației Door2Outdoor Bacău. Printre activitățile de care vor avea parte participanții la tabără se numără și traseul de corzi la înălțime mică, activități de teambuilding prin joacă, atelier de noduri utile, noțiuni de cățărare și coborâre în situații limită, curs complex de orientare, curs de camping și de realizare a adăposturilor cu folie etc., cunoștințe absolut necesare tuturor celor care sunt gata să plece oricând în marea aventură a cunoașterii în natură. „Vom asigura participanților tot ce e necesar desfășurării în condiții optime a tuturor activităților, participanții trebuind să-și asigure doar transportul și mâncarea. Taxa de participare este 40 lei/persoană, iar pentru confirmarea participării, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: door2outdoor@gmail.com sau la nr.de telefon: 0753289883”, a mai precizat reprezentantul asociației. Evenimentul de la acest sfârșit de săptămână, anunță organizatorii, este ”meteo-dependent”, astfel încât este bine de ținut contactul cu asociația, fie pe e-mail și la numărul de telefon sus-menționat, fie pe pagina de facebook a organizației. Asociația Door2Outdoor din Bacău este o organizație non-profit tânără, înființată în luna martie 2017, cu scopul de a promova și susține activitățile în natură. ”Ne dorim mult ca întreaga comunitate băcăuană să intre în contact cu natura, să înțeleagă beneficiile acestui tip de activități. Ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă, dar în special copiilor pe care ne interesează foarte mult să-i scoatem din sfera asta… tehnologizată și să-i ducem spre zona… fără semnal. Noi, membrii asociației și colaboratorii, avem experiență de lucru cu tineri si adulți, de peste 15 de ani pe ceea ce numim astăzi educație outdoor. Printre pregătirile profesionale, de specialitate enumerăm absolvenți de psihologie, știintele mișcării sportului și sănătății, kinetoterapie, ghizi montani autorizați, experiența în turism și alpinism schi alpin și de tură cu pregătire atestată în acordarea primului ajutor”, ne-a mai spus Mihaela Gârleanu. Din martie până în prezent, asociația se bucură deja de un palmares bogat de activități în natură în care tot mai mulți băcăuani sunt atrași. ”Ne propunem ca în fiecare săptămână să venim în întâmpinarea băcăuanilor cu cel puțin o activitate cu elemente de aventură în natură. Ne bucurăm să colaborăm, în acest sens, cu alte ong-uri de profil din Bacău, Veniți cu Noi, Alpin Club etc.”, a mărturisit reprezentatul Asociației Door2Outdoor Bacău. 87 SHARES Share Tweet

