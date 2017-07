Studentele lui Florin Grapă se reunesc astăzi la Sala Sporturilor într-o formulă care exclude jucătoarele din străinătate S-a zis cu vacanța! Echipa de volei feminin a Științei Bacău își reia pregătirile astăzi, la ora 10.00, în Sala Sporturilor. Și o face într-un format nou. Unul autarhic. Pentru prima dată după mai mulți ani, lotul Științei nu include straniere. Doar jucătoare din România. Din vechea trupă au rămas cam toate. Excepție fac libero-ul Nicoleta Manu, „universalul” Crina Bălțătu (ambele retrase din activitate) și ridicătoarea Sabina Miclea. Nucleului de bază format din Denisa Rogojinaru, Georgiana Faleș, Cristina Cazacu, Irina Radu, Mihaela Albu și Loredana Filipaș i se adaugă Lorena Ciocoian și Iulia Matache, revenite sub comanda lui Florin Grapă, plus achizițiile verii. Deocamdată, noutățile sunt în număr de patru: Gabriela Dancu (28 ani, 1.80 m, centru, ex-Unic Piatra Neamț), Melinda Sipoș (28 ani, 1.90 m, centru, ex- Penicilina Iași), Ana Maria Hambele (29 ani, 1.81 m, trăgătoare secundă, ex-Unic) și Ana Berdilă (24 ani, 1.75 m, trăgătoare secundă, ex Alba Blaj). „Este o formulă nouă, care conține exclusiv voleibaliste românce, așa cum am promis, de altfel”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care continuă să ducă o luptă pe mai multe fronturi. Dacă pe frontul sportiv încearcă să facă o echipă competitivă, care să nu coboare prea mult ștacheta, pe cel financiar, Grapă se zbate să găsească sponsorizări în valoare de 600.000 lei pentru a putea derula proiectul de 1.600.000 lei aprobat de Consiliul Local Bacău pe Legea 350/2005. „E foarte greu, dar nu mă dau bătut deoarece nu vreau să asist la dispariția acestei echipe care, zic eu, a bucurat, ani de-a rândul publicul băcăuan”, a precizat Grapă. Din motive de ordin economic, Știința nu a renunțat doar la straniere, ci și la efectuarea unui stagiu de pregătire centralizat. „Ne vom antrena acasă și, așa cum am mai spus-o, vom încerca să acoperim deficitul financiar cu surplus de muncă la antrenamente”, a punctat tehnicianul studentelor. Gruparea băcăuană va susține primul meci oficial pe 14 octombrie, atunci când va primi vizita timișorencelor de la ACS Agroland în prima etapă a Diviziei A1. La mijlocul lui decembrie, Știința va întâlni, tot pe teren propriu, puternica echipă azeră Azerrail Baku, în prima manșă a „optimilor” Cupei Challenge. Modificare de program Retragerea din campionat, din motive de ordin financiar, a echipelor Unic Piatra Neamț și SCM Pitești a făcut ca ediția 2017-2018 a Diviziei A1 să-și schimbe atât formatul cât și programul competițional. Primul eșalon va porni la drum cu numai zece echipe, programul din tur al Științei fiind următorul: etapa 1 (14 octombrie)- acasă, cu ACS Agroland Timișoara;

etapa 2 (21 octombrie)- în deplasare, cu CSM Lugoj;

etapa 3 (28 octombrie)- acasă, cu CS U NTT Data Cluj;

etapa 4 (4 noiembrie)- în deplasare, cu Penicilina Iași;

etapa 5 (11 noiembrie)- acasă, cu CSM București;

etapa 6 (18 noiembrie)- în deplasare, cu CSM Târgoviște;

etapa 7 (25 noiembrie)- acasă, cu Medicina Târgu-Mureș;

etapa 8 (2 decembrie)- în deplasare, cu Volei Alba Blaj;

etapa 9 (9 decembrie)- acasă, cu Dinamo București. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.