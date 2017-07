Echipa de volei feminin renunță la straniere. Demersul autarhic este întărit de achizițiile verii: Gabriela Dancu, Melinda Sipoș, Ana-Maria Hambele și Ana-Maria Berdilă. Știința Bacău devine ȘtiințaBacău.Ro. Echipa de volei feminin antrenată de Florin Grapă întoarce foaia, urmând să mizeze din această vară exclusiv pe jucătoare românce. O face din necesitate, dar și din mândrie națională. Necesitatea este impusă de bugetul redus. Cu o finanțare nerambursabilă aprobată parțial de municipalitate (1.000.000 lei din totalul de 1.600.000 cât valora proiectul depus de Pro Știința) și cu o subvenție ministerială diminuată la jumătate față de 2016 din cauza unei formule de calcul discutabile (eufemism) în ceea ce privește evaluarea echipelor universitare, Știința a decis să renunțe la straniere. Mândria națională aparține, înainte de toate, lui Florin Grapă. „Mai mereu mi-am dorit să fac la Bacău o echipă doar din românce. Numai că, neexistând foarte multe jucătoare de mare valoare disponibile și având de înfruntat o concurență acerbă din partea contracandidatelor la titlu, m-am văzut nevoit să apelez și la voleibaliste din străinătate. Acum, însă, vom merge doar pe mâna jucătoarelor din România, așa cum am promis și celor din Consiliul Local”, a declarat fostul antrenor al naționalei României. După despărțirea de straniere, dar și de două jucătoare-emblemă ale echipei (Crina Bălțatu și Nicoleta Manu, care s-au retras din activitate), Știința și-a asigurat serviciile a patru noi voleibaliste. Este vorba de Gabriela Dancu (28 ani, 1.80 m, centru, ex-Unic), Melinda Sipoș (28 ani, 1.90 m, centru, ex- Penicilina), Ana Maria Hambele (29 ani, 1.81 m, ex-Unic) și Ana Berdilă (24 ani, 1.75 m, ex Alba Blaj). Totodată, au revenit la matcă Lorena Ciocian și Iulia Matache. Dintre româncele care au jucat pentru Știința anul trecut, o singură posibilă plecare: cea a Sabinei Miclea. În rest, au rămas toate: Denisa Rogojinaru, Irina Radu, Mihaela Albu, Cristina Cazacu, Georgiana Faleș și Loredana Filipaș. În ciuda dificultăților de ordin financiar și a faptului că va avea de înfruntat grupări cu bugete net superioare, Știința va continua să se lupte pentru a rămâne în zona de elită a Diviziei A1. „Va fi greu, foarte greu, mai ales că nu știu de unde vom putea aduce 600.000 lei pentru a beneficia de proiectul pe Legea 350. Eu, unul, nu las însă sub nicio formă garda jos. Dacă aș renunța, ar însemna ca echipa de volei să dispară prostește. Mă lupt și am credința că voi reuși”, a punctat Grapă, care a fixat reunirea lotului pentru luni, 24 iulie, la ora 10.00. 4 SHARES Share Tweet

