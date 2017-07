Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a dat sentinţele definitive în dosarul în care Vasile Botomei a fost trimis în judecată pentru înşelăciune, avocatură clandestină şi fals în înscrisuri, alături de judecătorul Vasile Sorin Curpăn (acuzat de complicitate) şi un fals avocat şcolit la „Baroul” lui Botomei. În urmă cu un an, Curtea de Apel Iaşi l-a condamnat pe Vasile Botomei la pedeapsa de 2 ani închisoare, doar pentru avocatură clandestină, dar l-a achitat pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de înşelăciune. Zilele trecute, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat sentinţele definitive în acest dosar şi a mai şters o parte din faptele penale. S-a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii, motivat de faptul că a intervenit prescripţia răspunderii penale. Astfel, Botomei a fost condamnat, la 2 ani închisoare, doar pentru folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor din România”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor legate de profesia de avocat. În decembrie 2014, autointitulatul „decan al Baroului Bacău”, Vasile Botomei, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost judecat pentru avocatură clandestină. Această pedeapsă mai veche, executată deja, şi ultima primită de Botomei au fost contopite, rezultând o pedeapsă de 2 ani închisoare. ÎCCJ a scăzut din pedeapsă arestul preventiv şi perioada deja executată – de la 18.12.2014 la 18.08.2016, când Botomei a fost eliberat condiţionat, şi a menţinut decizia de eliberare condiţionată dispusă de Tribunalul Tulcea. Instanţa supremă a respins apelurile declarate de inculpaţii Sorin Curpăn şi Cosmin Burleanu, dar şi de către una din victime şi Baroul Bacău. Prin urmare, au fost menţinute sentinţele date de instanţa de fond. Pentru complicitate la avocatură clandestină, judecătorul Vasile Sorin Curpăn a fost condamnat la pedeapsa amenzii de 3.000 lei, dar a fost achitat pentru infracţiunile de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de complicitate la înşelăciune. Acelaşi tratament l-a avut şi Cosmin Ştefan Burleanu care s-a ales cu o amendă penală de 3.000 lei, fiind achitat pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune. Au fost respinse acţiunile civile formulate de păgubiţi şi Baroul Bacău. Dar au fost confiscate de la Botomei sumele de bani dobândite prin săvârşirea infracţiunii, în total 19.900 lei, încasate de la cei păcăliţi, şi suma de 718 lei, reprezentând legalizari acte. De la Burleanu s-a confiscat suma de 250 lei încasată de la o persoană, iar de la Curpăn, suma de 800 lei primită pentru examinarea unei tinere înşelate, atrasă în Baroul lui Botomei, şi a inculpatului Burleanu. Sentinţa este definitivă. „Baroul” lui Botomei şi judecătorul, reclamaţi la Parchet Scandalurile în care a fost implicat „Baroul” lui Botomei au culminat cu o plângere penală făcută, în 2012, de o absolventă de drept. Andreea C. a sesizat Parchetul acuzând că Vasile Botomei şi judecătorul Curpăn au înşelat-o. Ea spunea că, pentru înscrierea în „Baroul” lui Botomei, a trebuit să plătească 4.000 de lei, reprezentând taxă de examinare, sumă menţionată însă în chitanţă drept „donaţie”. Examenul, desfăşurat într-un apartament de bloc, l-a dat cu judecătorul Curpăn şi cu Botomei. De-abia după câteva zile, când s-a dus să-şi ia decizia de pri­mire în Barou şi a văzut că e semnată de Botomei şi nu de către decanul Baroului, aşa cum prevede legea, şi-a dat seama că a fost păcălită, susţinea ea. Din afacerea de „racolare de clienţi” pentru Botomei, judecătorul Vasile Curpăn a câştigat 10 la sută pentru fiecare absolvent de drept adus la examinare. Adică 400 de lei, în acest caz. Magistratul a recunoscut la acea vreme că a primit bani de la Botomei, dar „pe merit” şi fără să încalce legea, susţinând că Baroul tradiţional este cel care nu funcţionează legal. Ancheta procurorilor a scos la lumină şi alte victime înşelate de Botomei. În iunie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcţie a judecătorului Vasile Sorin Curpăn, de la Judecătoria Bacău, după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău l-a trimis în judecată. Acesta îşi va pierde funcţia odată cu condamnarea definitivă, însă decizia va fi luată tot de CSM care urmează să propună preşedintelui ţării eliberarea din funcţie a judecătorului. Cosmin Ştefan Burleanu a fost acuzat că, în 2013, „la Curtea de Apel Bacău, s-a prezentat în calitate de avocat stagiar la «Cabinetul de avocatură Vasile Botomei», care nu este constituit potrivit Legii nr.51/1995 republicată, prestând efectiv activitate de avocat, şi a folosit fără drept denumirile false de «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România»", spun procurorii. El a mai fost acuzat că a purtat roba de avocat în instanţă şi că a încasat suma de 250 de lei, onorariu de avocat, de la o parte vătămată.

