Primarul municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, împreună cu dl.viceprimar Constantin Scripăţ, a premiat familiile din municipiu, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi au depus cerere pentru obţinerea premiului în valoare de 500 de lei. În cadrul festivităţii, 46 de cupluri, care au sărbătorit jumătate de secol de la data căsătoriei, au primit fiecare câte un premiu în valoare de 500 lei, o diploma şi flori. „Acest premiu vă este oferit din partea locuitorilor municipiului Bacău, ca o formă de respect, de mulţumire, pentru toată contribuţia dumneavoastră la dezvoltarea comunităţii în care cu toţii trăim. Rugămintea mea către dumneavoastră este să continuaţi să aveţi grijă de noi, de nepoţii dumneavoastră, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră”, a precizat primarul Bacăului, dl. Cosmin Necula. Premierea celor 46 de familii a fost aprobată prin HCL 239/29.06.2017. Festivitatea de premiere, ce a avut loc vineri, 11 august, cu începere de la ora 11.00, la sala Ateneu, a fost urmată de un spectacol susţinut şi oferit de Ansamblul folcloric „Busuiocul” Bacău. 1 of 36 43 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.