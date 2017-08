Actualitate Șef nou la Serviciul Permise și Înmatriculări auto de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comisarul șef Ovidiu Alin Genes este noul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bacău. Acesta a susținut săptămâna trecută concurs pentru ocuparea acestei funcții de conducere la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. A fost singurul candidat pe acest post, a trecut și perioada legală de depunere a contestațiilor, iar acum așteaptă hârtiile oficiale pentru numirea în funcție. Comisarul șef Ovidiu Alin Genes are o experiență de 15 ani în activitate și lucrează în acest domeniu de la înființarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bacău, în anul 2002. Cms.șef Ovidiu Genes va asigura continuitatea la conducerea acestui serviciu, după ce fostul șef, cms.șef Claudiu Filimon s-a pensionat. 78 SHARES Share Tweet

