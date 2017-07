Onesti Ședință extraordinară a Consiliului Local de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Azi, în ultima zi a lunii iulie, Consiliul Local Onești se întrunește într-o ședință extraordinară, care a fost amânată timp de o săptămână de către primarul municipiului Nicolae Gnatiuc, pentru clarificarea unor probleme legate de proiectele de hotărâre supuse dezbaterii. Pe ordinea de zi a acestei ședințe figurează un număr de trei proiecte de hotărâre, toate având ca inițiator pe edilul – șef al municipiului, Nicolae Gnatiuc. Cel mai important proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a acestei ședințe este Proiectul privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual al Primăriei și Consiliului Local Onești. Strict legat de salarizarea funcționarilor publici, pe ordinea de zi a acestei ședințe se află un alt proiect de hotărâre, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local precum și a Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. De asemenea, consilierii locali oneșteni vor dezbate și vor supune votului proiectul de hotărâre privind înființarea Poliției Locale, în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și constituirea Comisiei locale de ordine publică. Menționăm că acest proiect revine de pe ordinea de zi a Consiliului Local Onești după ce în urmă cu o lună a fost amânat, pentru lipsa unor avize de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. 0 SHARES Share Tweet

