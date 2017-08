Pensionarii din municipiul Bacău, cu o pensie de până în 1.206 lei, care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, vor utiliza nelimitat, de la 1 septembrie 2017, cardul personalizat emis de SC Transport Public SA. Distribuirea cardului a început de către SC Transport Public SA acum două zile, la Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.17, şi încă din prima zi, la instituţia amintită, s-au prezentat sute de pensionari pentru a-şi ridica noul document de călătorie. Ieri, 24 august, la ora 10.00, în faţa ghişeului din spatele clădirii DAS Bacău aşteptau peste 30 de pensionari. „Ştiu că pot veni şi la o oră la care nu este aglomerat, dar am plecat de dimineaţă cu alte treburi prin oraş şi mi-am zis să o rezolv şi pe asta”, ne-a mărturisit, veselă, o pensionară. Niciunul nu părea nerăbdător să ajungă la ghişeu. Conversau între ei liniştiţi. Se vedea clar că erau bucuroşi că au ocazia să mai schimbe o vorbă cu prieteni, cunoştinţe ori chiar străini, din generaţia lor. Şi, mai ales, erau mulţumiţi că pot călători gratuit „cu autobuzul”. „Nu mă deranjează, că în loc de abonament, voi folosi cardul. Pentru mine este foarte bine că merg gratuit cu autobuzul. Eu am o pensie de 1.100 lei, dar sunt astmatic şi cardiac, aşa că dau foarte mulţi bani pe medicamente. Dar ar fi şi mai bine, dacă Primăria Bacău ne-ar da pe toate traseele”, ne-a spus și Constantin Sicu. Nici Verona Ursache nu s-a arătat deranjată că va trebui să utilizeze cardul: „Eu am o pensie de 930 lei, am proteză la şold şi mă deplasez foarte greu. Pentru mine contează doar faptul că prin transportul gratuit, pensionarilor cu pensii foarte mici ni se face un mare bine.” Din municipiul Bacău, aproximativ 10.000 de pensionari circulă gratuit și nelimitat cu mijloacele de transport în comun. În luna septembrie, cei care au card, îl vor folosi concomitent cu abonamentul (legitimaţia) de călătorie. „Luna septembrie va fi o perioadă de tranziţie, pentru ca pensionarii să se obişnuiască să utilizeze cardul. Din octombrie vor călători exclusiv pe bază de card. Cei care nu se vor prezenta la noi, pentru a-l lua, până la 1 octombrie, ulterior îl vor ridica de la ghişeele societăţii de transport.”

Carmen Fifirig, şef serviciu Asistenţă Socială, din cadrul DAS Bacău La înmânarea cardului, pensionarii primesc şi un pliant cu instrucţiunile

de utilizare, dar li se şi explică de către un reprezentant al SC Transport Public SA cum trebuie să îl folosească. Informaţii utile vor primi şi în mijloacele de transport, începând cu 1 septembrie.

