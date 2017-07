Municipiul Bacău a rămas fără arhitect șef, după demisia din această funcție a lui Alexandru Geliman (foto), care ocupa funcția din anul 2009. Motivele invocate sunt de ordin personal. Postul trebuie ocupat, astfel că, în conformitate cu legea, se va organiza un concurs, care însă nu se știe când va avea loc. “Dat fiind că domnul Geliman mai avea un rest de concediu și având în vedere toate procedurile, probabil că mai devreme de două luni nu se va putea organiza concursul”, a spus viceprimarul Constantin Scripăț. Până atunci, Serviciul Urbanism se va ocupa de acordarea avizelor și aprobărilor pentru construcții și tot ce ține de regulile de urbanism general. 4 SHARES Share Tweet

