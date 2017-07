Frumoasă este și meseria asta de fotoreporter. Te învață să vrei să cunoști. Nu mai știu care înțelept, am citit asta mai demult, și-a sfătuit odrasla cam așa: ,,Fiule, dacă nu vrei să muncești toată viața, fă ce-ți place!”. Numai că altul, vine și-l contrazice: ,,Fericirea nu este să faci ceea ce-ți place, ci să-ți placă ceea ce trebuie să faci.” Păi dacă trebuie…? Ce faci cu fericirea?! Orice obișnuită (în aparență) ieșire pe teren poate genera un șir de întrebătri, care parcă se roagă să le dai un un răspuns. Împreună cu domn’ Petrică am scurtat drumul de la Bacău la Urechești, prin Sascut. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 26 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.