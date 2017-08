Clopoțelul noului an școlar stă să bată, așa că școlile se pregătesc să își întâmpine elevii în săli de clasă curate, igienizate. Dacă în Bacău, curățenia de toamnă a început mai greu, la sate se anvelopează clădiri, se reconstruiesc deja sobe, se schimbă tâmplăria, se văruiește, se spală. Cert este că peste tot e freamăt, părinții au sărit și ei în ajutor, personalul școlilor e la lucru, se muncește de zor. Primăria Municipiului Bacău a alocat anul acesta pentru igienizarea tuturor unităților de învățămănt și efectuarea reparațiilor urgente suma de 645.000 de lei (în jur de 15.000 de lei pe fiecare liceu, 9.000 la școlile gimnaziale și circa 6.000 la grădinițe), cu mult mai puțin față de anul trecut, când a dat 1.130.000 de lei. 55 de clase pregătitoare moderne Motivația este că, în premieră, anul acesta se vor moderniza în totalitate 55 de clase pregătitoare (câte au fost transmise de către Inspectoratul Școlar Județean în planul de școlarizare de anul acesta), pentru care deja s-a aprobat suma de 1.500.000 de lei. Acestea vor fi renovate complet, se va schimba parchetul, instalațiile electrice și de iluminat vor fi reparate, se vor monta videoproiectoare și table magnetice noi, calculatoare și monitoare, dar și mobilier nou adecvat acestor elevi (pentru care deja s-a lansat licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Clasele pregătitoare în care s-au investit bani și în anii trecuți și care nu au nevoie de igienizare, nu vor intra în această investiție a primăriei, ci vor fi folosite în funcție de necesitățile fiecări unități școlare pentru susținerea orelor de curs la alte nivele de studiu. ”Poate vor mai fi cazuri în care mobilierul se va suprapune, dar acesta va fi transferat spre alte săli de curs, în care învață tot copii mai mici, de la clasele I sau a II-a”, a explicat Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău. În plus, tot Primăria Bacău a virat către școli, tot în premieră, suma de 600.000 de lei pentru îndeplinirea, acolo unde se poate la acest moment, normativelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență privind autorizarea pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, știut fiind faptul că a apărut o nouă legistație în domeniu, mult mai restrictivă și mai exigentă. ”Vreau să atrag atenția în mod special, pentru că deja am primit sesizări, cu privire la strângerea de fonduri pentru igienizare de la părinți. Atenționez directorii de școli să nu folosească resursele financiare ale părinților pentru baza materială. Nu sunt neapărat împotriva acestui lucru, știu că sunt asociații ale părinților care fac asta, numai că aș vrea ca aportul lor să fie folosit pentru partea educațională a copilului, nu pentru investiții. Cine vrea să dea, să o facă, dar fără a fi condiționat actul educațional în dreptul acelor părinți care nu au acei bani. Baza materială intră în atribuțiile Primăriei Bacău”, a mai spus viceprimarul Ștefan. Se preconizează ca până la începutul anului școlar igienizările din școli să fie finalizate. ”Poate că pare o sumă mai mică pentru igienizarea și reparațiile din școli pe care o alocăm anul acesta, dar dacă adunăm banii ce vor fi cheltuiți pentru modernizarea de la zero a celor 55 de clase pregătitoare și suma alocată pentru autorizările ISU ajungem la un total de 2.745.000 de lei. Important este că venim cu o investiție masivă către școli, în mai multe direcții. Nu adăugăm aici eventualele reparații curente care pot să apară în urma unor avarii sau a unor disfuncționalități.”

Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău

Dacă la oraș situația e așa cum e, în mediul rural întâlnim mai multe cazuri. În unele localități încă se mai așteaptă fonduri pentru a putea demara lucrările de vară, iar în altele putem spune că s-a furat startul. O notă maximă primesc școlile din comuna Filipești. La Școala Gimnazială din Cârligi, de exemplu, care funcționează în fostul conac al familiei Zarifopol, se făcea curățenie de întreținere și se văruiau holurile încă de la începutul lunii. La școala din Filipești se executau lucrări de anvelopare a clădirii și de împrejmuire a perimetrului. Tot aici se va construi până la începerea noului an școlar o magazie-garaj pentru microbuzele școlare. Lucrări mai ample sunt în execuție la școala din Onișcani, acolo unde atât corpul de grădiniță cât și cel al școlii cu clasle I-VIII suferă schimbări majore. „S-au scos dușumelele, s-a turnat șapă, se schimbă instalația electrică, instalația de încălzire, modernizare totală", a declarat Petrică Lungu, primarul comunei Filipești, comună care are în subordine cinci școli gimnaziale și patru grădinițe. Acestea sunt frecventate de aproximativ 470 de copii. (Florin Ștefănescu) 105 În acest moment, conform ultimelor date oficiale, din cele 760 de unități de învățământ de stat (172 cu personalitate juridică și 588 de unități de învățământ arondate, respectiv 108 în mediul urban și 480 în rural), 105 entități, respectiv 9 din mediul urban și 96 din rural, nu au autorizație sanitară de funcționare. Principalele motive sunt lipsa apei curente și a canalizării, denivelări în curtea școlii, nevoia de consolidare a clădirilor care prezintă un grad avansat de uzură, acoperiș necorespunzător, săli subdimensionate, iluminare necorespunzătoare, clădiri în construcție sau clădiri în reabilitare aflate în litigiu.

