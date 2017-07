Voleibalistele Științei Bacău și-au reluat ieri pregătirile pentru sezonul 2017-2018. Pentru prima dată după mulți ani, gruparea băcăuană mizează doar pe jucătoare românce. Și, tot în premieră, la finalul campionatului nu va retrograda niciuna din cele 10 echipe ale Diviziei A1 Un nou start. Unul inedit. Din mai multe puncte de vedere. De o parte, Divizia A1, cu doar zece echipe după retragerea Piteștiului și a Unicului Piatra Neamț. Doar zece echipe dintre care nu va retrograda niciuna. De cealaltă parte, Știința Bacău pornește la drum cu un lot alcătuit integral din jucătoare românce. Inedit este și faptul că, după mult, foarte mult timp, Știința nu mai este inclusă în grupul echipelor cu șanse la titlu. „Este, într-adevăr, un drum nou pentru noi. Din rațiuni de ordin financiar, a trebuit să ne regândim strategia. Mizăm doar pe jucătoare din România, îmbinând experiența cu tinerețea”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care a condus ieri dimineață primul antrenament al verii pentru echipa sa. La reunire s-au prezentat 14 voleibaliste. Așa cum aminteam, niciuna din stranierele de anul trecut nu mai face parte din actualul lot al studentelor. La capitolul despărțiri nu intră doar voleibaliste de peste granițe. Ridicătoarea Sabina Moisa a luat drumul Clujului, în timp ce universalul Crina Bălțatu și libero-ul Nicoleta Manu au pus punct activității competiționale. În acest context, la reunirea Științei s-au prezentat, pe lângă garda veche alcătuită din Denisa Rogojinaru, Cristina Cazacu, Georgiana Faleș, Mihaela Albu, Irina Radu și Loredana Filipaș, trei jucătoare revenite la matcă (Lorena Ciocian, Iulia Matache si Roxana Lupu), o fostă componentă a junioarelor 1 de la CSȘ Bacău (Karina Gorbe) și patru achziții: Gabriela Dancu (28 ani, 1.80 m, centru, ex-Unic Piatra Neamț), Melinda Sipoș (28 ani, 1.90 m, centru, ex- Penicilina Iași), Ana Maria Hambele (29 ani, 1.81 m, trăgătoare secundă, ex-Unic) și Ana Berdilă (24 ani, 1.75 m, trăgătoare secundă, ex Alba Blaj). „Chiar dacă până acum am făcut parte din lotul campioanei României, nu consider venirea mea la Știința ca un pas înapoi. Dimpotrivă, consider că Știința este exact echipa de care aveam nevoie pentru a-mi demonstra valoarea. Este un moment propice de a-mi lansa cariera”, a declarat Ana Berdilă. „Pentru mine este un pas înainte și o provocare. Ajungând la o echipă precum Știința, mă voi strădui să dau tot ce am mai bun pentru a ajuta această grupare”, a afirmat Melinda Sipoș. „Sunt convinsă că vom face față. Cunoaștem bine și istoricul Științei, și pretențiile publicului, și exigența și valoarea antrenorului Florin Grapă. Venind de la o echipă cu probleme precum Unic, vreau să profit de șansa numită Știința”, au fost cuvintele Gabrielei Dancu. „Trecerea de la o echipă care s-a retras din campionat- mă refer la Unic- la una cu palmaresul Științei face ca și dorința de afirmare, dar și perspectiva să fie mai mari în ceea ce mă priveste. Eu cred că dacă vom fi unite, vom reuși să facem o figură frumoasă, punând probleme serioase adversarelor”, a subliniat Ana Hambele. Păi, să fie cu noroc fetelor! Programul primei etape de campionat

14 octombrie: CSM București- Dinamo București, CSM Târgoviste- Penicilina Iași, Medicina Târgu-Mureș- CS „U” NTT Data Cluj, Volei Alba Blaj- CSM Lugoj, Știința Bacău- ACS Agroland Timișoara. . 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.