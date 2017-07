Tot ieri a fost programată și prima etapă a repartizării computerizate în licee, pentru absolvenții claselor a VIII-a. În total s-au înscris 3.655 de candidați, dar numai 3.636 dintre ei au fost validați. 19 sunt nerepartizați, fie pentru că nu au completat corect opțiunile de pe fișă, fie pentru că au optat pentru un liceu / colegiu care a avut cea mai mică medie de admitere mai mare decât media de lor de admitere.

În repartizarea din acest an apar și 7 elevi cu media de admitere de 10 (zece). Trei dintre ei au optat și au fost validați la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” (toți din Bacău), pe matematică – informatică, unul a fost admis la Colegiul Național „V. Alecsandri”), la științe ale naturii, și unul la Colegiul Național „Ferdinand I”, pe matematică – informatică. Alți doi candidați de 10 sunt din Onești și Dofteana, care au optat pentru Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, tot pe matematică – informatică. Cei nerepartizați (prima medie nerepartizată este de 7.32, iar ultima, de 2.50), mulți din mediul rural (Parincea, Prăjești, Mărgineni, Tisa Silvestri – Odobești, Lespezi -Gârleni), vor intra în a doua etapă de repartizare care va avea loc pe 24 iulie. Au mai rămas neocupate 760 de locuri, anul acesta fiind disponibile în liceele băcăuane, în total, 4396 de locuri. Sunt și 75 de elevi care au venit să învețe la noi în județ din alte județe, precum Neamț, Vrancea, Vaslui, Iași, Brașov, Galați, și chiar Argeș și Prahova.

Toți candidații validați trebuie acum să se prezinte la unitatea de învățământ unde au fost repartizați pentru a depune fișele de înscriere.

