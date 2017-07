Contrasens România, Rusia, Ucraina şi nişte teritorii de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Faptele: URSS a luat României Basarabia, Bucovina, câteva insule de pe Dunăre şi a primit „cadou” Insula Şerpilor din Marea Neagră. Ulterior, o mare parte din Basarabia a ajuns la Ucraina (Bugeacul) ca şi Bucovina, insulele de pe Dunăre şi Insula Şerpilor, după destrămarea URSS. Având în vedere aceste lucruri este ciudată poziţionarea României faţă de conflictul ruso-ucrainian referitor la Crimeea. Peninsula are o istorie oarecum asemănătoare: aflată în componentă Republicii Sovietice Federative Ruse, este cedată de Hrușciov Ucrainei, în anii ’60. La vremea respectivă nu era decât o decizie politică, Republica Sovietică a Ucrainei fiind parte a URSS ca şi Republica Sovietică a Rusiei. După ce Ucraina şi-a declarat independenţa, lucrurile s-au schimbat. Cert este că populaţia Crimeei, majoritar de origine rusă, a votat într-un referendum pentru unificarea cu Rusia. Legal, spun unii, nu era posibil, deoarece Constituţia Ucrainei nu ar permite astfel de referendumuri. Totuşi, am spune noi, nici Constituţia Serbiei nu permitea secesiunea unui teritoriu şi, totuşi, Kosovo şi-a declarat independenţa după ce NATO s-a războit cu sârbii. Vedem, deci, că un lucru permis într-o parte nu este permis în altă parte de către aceleaşi entităţi. Rezultă, deci, că toată agitaţia referitoare la problema Crimeei este una fără rost. Teoretic. Pentru că, practic, Crimeea este un foarte bun „casus beli”, în combinaţie cu problemele din Doneţk şi Lugansk. Pentru că nu este zi în care să nu aflăm despre iminenta „agresiune rusească” asupra Europei de Est deşi, până în prezent singura parte agresivă pare a fi NATO care trimite mii de militari şi sute de tancuri şi avioane de luptă în ţările de la frontiera cu Rusia. Oficial, trupele sunt aduse „pentru exerciţii”, dar aţi văzut că vreun soldat american ajuns în Estul Europei să fie trimis înapoi după ce s-au finalizat exerciţiile? Mai mult, atitudinea americană este că un conflict cu Rusia este iminent. Corespondentul NPR (un post de radio cu peste 900 de staţii în SUA) aflat în România la exerciţiile militare Saber Guardian transmitea în direct: „România se află la Marea Neagră, chiar lângă Crimeea, unde există o mare bază năvală rusă, care a fost întărită considerabil în ultimii trei ani. Şi acolo este Rusia peste mare. Deci, România este cu adevărat prima linie de apărare pentru Europa de Est. Şi există o îngrijorare cu privire la o posibilă acţiune rusă aici”. Îngrijorare? Lumea pe stradă vorbeşte despre invazia rusească? Politicienii români vorbesc despre asta, militarii sunt în alertă că o să ne atace ruşii? N-am auzit aşa ceva, însă e foarte interesant cum contribuabilului american i se vinde această poveste, la fel cum, cu ani în urmă i se spunea de armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein. Se pregăteşte NATO de război cu Rusia? Şi dacă se pregăteşte, ce atitudine va avea România? Pentru că, după cum am spus la început, Ucraina, a cărei integritate teritorială ni se tot spune că este ameninţată, stăpâneşte câteva teritorii româneşti. 0 SHARES Share Tweet

