– s-au găsit soluții tehnice pentru repararea greșelilor din primul proiect și se face din nou licitație pentru găsirea unui constructor Unul dintre cele mai dorite obiective de investiții din municipiul Bacău, poate mai mult chiar decât Spitalul Municipal, este Insula de Agrement. Toată lumea întreabă despre finalizarea modernizării, cu atât mai așteptată cu cât termenul de execuție a fost amânat de mai multe ori, în tradiția nefastă a majorității proiectelor demarate în ultimii ani. De altfel, municipalitatea a plătit deja mai multe milioane de euro drept penalități pentru nerespectarea contractelor prin care a primit fonduri europene. „La insulă, problema a fost proiectarea proastă a parcării de la intrare, care era așezată exact pe una dintre rețelele magistrale ale canalizării orașului. Prin urmare, ajunse la un grad de execuție de 70%, lucrările au fost frânate abrupt, în căutarea unei noi soluții tehnice pentru parcare. Expertiza tehnică s-a încheiat, s-a găsit o nouă soluție pentru a nu periclita nodul de canalizare. Urmează proiectarea restului rămas de executat și licitarea lucrărilor”, a precizat Cosmin Necula, primarul Bacăului. Întrucât numeroși băcăuani pun întrebări cu privire la mersul lucrărilor de la Insula de Agrement, unii dintre ei lansând în spațiul public afirmații privind o presupusă «părăsire a șantierului» de către constructor, Cosmin Necula revine cu următoarele precizări: „1) Am preluat un proiect prost făcut de la fosta administrație, prost conceput atât de către primul proiectant (Vila House SRL București), cât și de societatea contractată de fosta administrație pentru refacerea proiectului inițial (respectiv, Luca Way SRL). 2). Deficiențele proiectului tehnic, dar mai ales lipsa de implicare a reprezentanților Luca Way în asigurarea serviciilor de asistență tehnică pentru remedierea inadvertențelor semnalate au condus la un ritm lent de execuție, pe parcursul sezonului de vară 2016. Drept urmare, în septembrie 2016, Municipiul Bacău a decis rezilierea contractului cu Luca Way. 3) În contextul modificării soluției de amplasare a parcării supraetajate din fața Insulei de Agrement, prin renunțarea la devierea de pe amplasament a colectorului de canalizare și înglobarea acestuia în infrastructura parcării, s-a dispus efectuarea unei expertize care să indice soluția tehnică în această privință. 4) Concluziile expertizei vor fi preluate în tema de proiectare pentru restul lucrărilor de executat. Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare urmează a fi lansată în iulie 2017. Noul proiectant va elabora documentația tehnică ce va sta la baza contractării lucrărilor rămase de executat 5). Stadiul fizic al proiectului este de 70 la sută. După finalizarea proiectării aferente restului rămas de executat, vom scoate la licitație lucrările, astfel încât să finalizăm reabilitatea și modernizarea Insulei de Agrement în cursul anului viitor (nu mai târziu de 31.12.2018, termenul de finalizare convenit în iunie 2016 cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional). 6). În paralel, Agenția Națională «Apele Române», prin intermediul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret, realizează decolmatarea lacului din jurul Insulei de Agrement, ABA dispunând de fondurile necesare finalizării acestei lucrări esențiale (punerea în funcțiune și exploatarea Insulei de Agrement depinde de finalizare în integralitate a lucrărilor de decolmatare desfășurate de ABA Siret). Șantierul de la Insulă ar trebui să fie o lecție pentru noi toți, o lecție despre cum un proiect făcut pe genunchi, de diverși clienți politici (ai fostei administrații), poate periclita un obiectiv generos așa cum este modernizarea Insulei de Agrement. Dacă proiectanții și fosta conducere a Primăriei ar fi fost mai responsabili, reabilitarea Insulei s-ar fi desfășurat fără sincope, iar proiectul ar fi fost terminat. Din păcate, nu s-a întâmplat așa, iar astăzi reparăm ceea ce au stricat alții în trecut (sau, pur și simplu, n-au făcut!). Angajamentul meu este că vom termina lucrările de la Insula de Agrement și vom reda băcăuanilor acest obiectiv mult așteptat!” Accesul pe insulă este interzis, ceea ce s-a realizat până acum este supus unei inevitabile degradări, iar ieri nu se observa nici o mișcare de șantier, de pe oricare din digurile din preajmă ai fi privit. Albia este acum un lăstăriș aparent de nepătruns și se anunță o muncă de Sisif pentru a fi redată circuitului de agrement. Iar ceea ce părea la început un proiect de vis, cu amfiteatru pe insula mică, bibliotecă, ceainărie, debarcader cu terase, bărci și corabie cu vele, pare că se destramă. Amenajarea insulei merge mână în mână cu decolmatarea lacului dimprejur. Una fără cealaltă nu au rost. Numai că Statul român nu mai dă bani pentru decolmtare, așa cum era stabilit de la bun început. „Până în prezent s-a excavat o cantitate de 193.439 metri cubi de material aluvionar. Proiectul prevede excavarea a 460.770 metri cubi și transportul unei cantități de 260.770 metri cubi. Cheltuielile cu transportul diferenței de 200.000 metri cubi de material aluvionar trebuiau să fie suportate în cadrul unui proiect de ecologizare a haldei de fosfogips, care nu s-a mai materializat. În consecință, Administrația Bazinală Siret a întocmit o notă de fundamentare pentru refacerea studiului de fezabilitate, pentru a include transportul și nivelarea acestei cantități. Inițial, lucrarea a fost finanțată de la bugetul de stat, iar lucrările se derulau în funcție de alocații. Anul acesta, ABA Siret a depus eforturi și a obținut includerea restului de executat, în valoare de 2.177.000 lei, în lista de investiții din fonduri proprii ale Administrației Naționale Apele Române. Astfel, în acest moment finanțarea este asigurată pentru ducerea la îndeplinire a contractului de execuție a lucrărilor până la 31 decembrie 2017”, a declarat Georgiana Cernat, purtător de cuvânt al ABA Siret. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.