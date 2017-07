Directorii unei unități de învățământ din Bacău își aduc reciproc acuzații grave

În Colegiul ”Henri Coandă” bomba stă să explodeze. Cei doi directori în funcție nu pot lucra împreună și își aduc reciproc acuzații grave. La Inspectoratul Școlar există un dosar gros de reclamații și memorii, iar Ministerul Educației deja a mobilizat Corpul de Control. Situația tensionată este departe de a fi rezolvată.

Cei doi ”protagoniști” ai conflictului deschis sunt prof. Cătălin Gărgăun, director, și prof. Gheorghe Manolache, director adjunct. Între aceștia, de mai bine de doi ani (de când fac echipă la conducerea colegiului), mocnește un război pe față care acum a atins cele mai înalte cote, un război din care nu lipsesc reproșurile, acuzațiile, memoriile către instituțiile abilitate.

Contracte contestate

Cel care a vrut să demaște acest conflict este prof. Gheorghe Manolache, care ne-a sesizat următoarele fapte: ”În toamna anului 2016, în urma verificărilor efectuate, am constatat că sala de sport și spații din fostul atelier școală erau folosite de către terți fără ca între aceștia și unitatea de învățământ să existe contracte de închiriere în derulare, fără ca aceștia să plătească chirie sau utilitățile consumate.

Mai mult chiar, am constatat că o serie de contracte fuseseră prelungite prin acte adiționale care nu fuseseră aprobate de către consiliul de administrație și că, unele dintre acestea, fuseseră executate într-un mod absolut bizar: se încheia un contract pentru un an, după care, pe baza acordului directorului Gărgăun Costel Cătălin, se acordau succesive scutiri lunare de la plata chiriei și utilităților, astfel încât, în fapt, chiriașul plătea chiar mai puțin de jumătate din chiria (și utilitățile consumate) la care se angajase prin contract”.

Tot directorul adjunct Manolache mai susține că a mai descoperit, în documentele din contabilitatea Colegiului ”Henri Coandă”, că între anii 2009 și 2010, instituția de învățământ a încheiat două contracte cu o companie de telefonie pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă și fixă, inclusiv fax – 12 numere de telefon – pentru care s-au plătit lunar circa 530 lei (vreo 40.000 lei pe perioada de derulare a acestor contracte, până în decembrie 2016).

Servicii despre care mai nimeni din școală nu avea cunoștință și pe care, de ani buni de zile, nimeni nu le mai folosea. Dar care continuau totuși să fie plătite, din veniturile proprii ale unității de învățământ, mai spune prof. Manolache.

Iar acuzațiile continuă

Pentru a justifica câtă nevoie de bani are colegiul și cum ar putea fi folosite fondurile în favoarea elevilor, profesorul Gheorghe Manolache a mai specificat că cea mai mare parte a veniturilor proprii ale școlii provin din regia de cămin, plătită de elevii căminiști.

”În toamna anului 2015 am propus și am obținut aprobarea consiliului de administrație pentru creșterea taxei de cămin de la 35 la 50 de lei lunar, cu condiția ca sumele colectate astfel să fie folosite, în mod exclusiv, pentru lucrări de renovare în căminul-internat (parchetare, reparare mobilier, igienizare). Lucrările au fost efectuate de către tâmplarul și îngrijitorii școlii, iar necesarul de materiale se ridica la circa 1.000 lei de fiecare cameră. Un calcul simplu arăta că în timpul unui an școlar ar fi putut fi reabilitate toate camerele căminului (40).

S-au făcut doar 10, în aproape doi ani, domnul Gărgăun Costel Cătălin considerând, probabil, că e mai important să plătească din acești bani contractele cu acea companie de telefonie mobilă și fixă, în loc să finalizeze lucrările în cămin”, a mai adăugat prof. Manolache.

De aceea, în noiembrie 2016, a cerut rezilierea acelui contract, iar consiliul de administrație a aprobat. Numai că, mai susține prof. Gheorghe Manolache, ”domnul Gărgăun Costel Cătălin n-a făcut-o imediat, iar acea companie a reziliat contractul abia după vreo trei luni pentru neplată. Iar abonamentul aferent celor trei luni l-a plătit domnul director din banii proprii, cel puțin așa a declarat”, a mai acuzat directorul adjunct.

”Am adus, în mai multe rânduri, în discuția consiliului de administrație aceste chestiuni și faptul că prin neîncheiarea unor contracte de închiriere cu terții care folosesc spațiile fostului atelier și sala de sport sunt prejudiciate interesele școlii și ale autorității locale – căreia îi revine jumătate din sumele încasate – prin neplata chiriilor, dar și prin neplata utilităților consumate de către aceștia. Domnul Gărgăun Costel Cătălin, căruia i-am cerut să justifice și să corecteze aceste situații, a afirmat că va solicita o sponsorizare”, a continuat prof. Manolache.

Sesizări către instituțiile de control

Numai că lucrurile s-au precipitat, așa că directorul adjunct Manolache a ales calea legală și a semnalat o parte dintre aceste neregularități – cele pe care le cunoștea la momentul respectiv (decembrie 2016) – Primăriei Municipiului Bacău, care i-a comunicat că le-a transmis spre ”competentă soluționare” Inspectoratului de Poliție Județean Bacău (în dosarul penal nr. 8293/P/2016).

Mai mult, la începutul lunii mai 2017 a informat și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bacău și a solicitat efectuarea unui audit financiar. Auditul s-a desfășurat în cursul aceleiași luni și s-a încheiat cu întocmirea unei Note de constatare, ce a fost comunicată conducerii unității de învățământ urmând să se aplice măsurile ce se impun.

”Nota de constatare a fost primită de către domnul Gărgăun Costel Cătălin care … a ascuns-o. Nu a adus-o în discuția consiliului de administrație, ba chiar a alcătuit singur un Plan de acțiune – calendar implementare recomandări IȘJ, pe care l-a transmis inspectoratului școlar, plan pe care nu l-am văzut, nici eu, nici membrii consiliului de administrație. I-am solicitat domnului Gărgăun Costel Cătălin să-mi pună la dispoziție cele două documente. Am cerut și includerea pe ordinea de zi a consiliului de administrație din 11 iulie 2017 discutarea acestora. Membrii prezenți, în cea mai mare parte, nu s-au arătat interesați. Am făcut o solicitare în acest sens și la inspectoratul școlar. Ca director adjunct …

Aștept răspuns. Sper să-l primesc de undeva”, mai spune directorul contestatar, care își justifică toate aceste demersuri pe motiv că, prin fișa postului, are în sarcină coordonarea, îndrumarea și monitorizarea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și, respectiv, aplicarea prevederilor Ordinului SGG nr. 200/2016. Și, mai ales, mai spune, pentru că unitatea de învățământ Colegiul ”Henri Coandă” este o instituție publică. ”E absurd să nu știu dacă ceea ce am sesizat a fost confirmat de către auditorul public intern al IȘJ Bacău sau … am bătut câmpii. Aproape kafkian. Dar mă întreb ? Ce-o fi având de ascuns domnul Gărgăun Costel Cătălin? Sau s-o fi transformat oare între timp Colegiul «Henri Coandă» într-un fel de «Gărgăun SRL»?”, conchide prof. Gheorghe Manolache.

Directorul acuzat: ”Toate acestea se puteau discuta în școală, nu prin intermediul presei!”

Contactat de către Deșteptarea, directorul Cătălin Gărgăun nu a fost surprins de toate aceste acuzații și nici de faptul că profesorul Gheorghe Manolache a ajuns și la presă. ”Am fost reclamat peste tot. Și la Poliție, și la Inspectoratul Școlar, și la Ministerul Educației, și la Primăria Bacău, și la Inspectoratul Teritorial de Muncă, peste tot.

Așa că nu mă mir că a ajuns și la dumneavoastră, la presă. Numai că toate aceste lucruri se puteau discuta și rezolva aici, în școală, nu prin presă, dar dacă așa a ales domnul Manolache…”, ne-a declarat directorul Gărgăun. Acesta recunoaște că acest conflict există, că durează de vreo trei ani, susține, că atmosfera este tensionată, că nu se pot lua decizii, pentru că ”cineva” tot atacă și că ”e clar că nu se poate lucra așa. Dar eu încerc să rezist cât pot și să încerc să îmi fac cât mai bine treaba pentru binele școlii pe care o conduc.

Eu nu am nicio problemă, cred că doar dumnealui are o problemă cu mine”, a mai declarat directorul Gărgăun. Întrebat de acele contracte contestate de închiriere a spațiilor din colegiu, dar și de contractul cu compania de telefonie mobilă și fixă, acesta ne-a răspus că lucrurile s-au rezolvat și că nu mai are rost să fie dezvoltate. ”Am avut, într-adevăr, timp de vreo opt luni, probleme în contabilitate, nu am avut un contabil șef, dar totul s-a rezolvat.

Sunt procesele verbale semnate în consiliul de administrație. Am făcut și un plan de acțiune, cu date concrete, cu măsuri ce se impun, cu persoanele responsabile. Domnul Manolache caută doar greșeli de care să profite. Și e păcat pentru un liceu care începe să aibă rezultate, ultimele concrete fiind rezultatele de la bacalaureat”, a conchis directorul acuzat.

”Lucrurile de la Colegiul «Henri Coandă» nu vor rămâne așa, ci le voi tranșa radical. Am avut o perioadă încărcată, cu examenele naționale, cu titularizarea, acum suntem în plin concurs de directori, iar timpul nu mi-a permis efectiv să analizez în detaliu situația de acolo, dar după ce mă voi elibera de aceste sarcini de care mă ocup personal, cu prioritate atenția mea va fi îndreptată spre ceea ce se întâmplă în acest colegiu, pentru că nu este normal. Știu de acest conflict, dintre doi directori care ocupă funcția prin concurs, și e păcat, pentru că acest liceu are o mare oportunitate având în vedere apropierea ca locație de Aerostar și de disponibilitatea acestei mari firme de a se implica acolo într-un gen de învățământ dual. Există sesizări, memorii, reclamații, se știe de ele și la Ministerul Educației, la Corpul de Control, oricum ar fi, nu se mai poate continua așa, pentru că, în final, pierde școala și, implicit, pierd elevii care învață acolo.” prof. Florin Lazăr, inspector școlar general IȘJ Bacău