Un tânăr de 26 de ani, din comuna Răcăciuni, şi-a găsit sfârşitul în lacul de acumulare de la Răcăciuni. La începutul săptămânii, acesta ar fi mers împreună cu mai mulţi amici la scăldat, dar la un moment dat el nu a mai fost văzut şi nu a mai ieşit la mal. Imediat au fost anunţate autorităţile, iar pompierii au început căutările, trupul neînsufleţit al acestuia fiind găsit abia după trei zile. Iniţial s-au făcut căutări cu barca, dar în final s-a apelat şi la scafandri, cu ajutorul cărora s-a recuperat cadavrul localnicului. În ultima lună, alte trei persoane, din judeţul Bacău, au murit înecate la scăldat. 1 SHARES Share Tweet

