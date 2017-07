Astăzi, 12 iulie, are loc examenul de titularizare 2017 în învățământ, proba scrisă. Până acum, candidații înscriși au susținut proba practică și/ sau inspecțiile speciale la clasă, care s-au desfășurat între 30 mai și 30 iunie, conform calendarului de organizare. Și absolvenții promoției 2017 pot participa la proba scrisă în cadrul acestui concurs național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, dar numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la proba practică în profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci), la cele două probe. Candidații care nu au obținut la inspecția specială la clasa sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. În perioada 6 – 10 iulie, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău a validat fișele candidaților înscriși la testarea scrisă de astăzi, iar în total sunt 727 de candidați admiși. Au rămas nevalidați, dar cu dreptul de a valida fișa, astăzi, în intervalul 8.00 – 9.00 dimineața, la centrul de concurs, până la începerea testării, 19 candidați, care sunt absolvenți de 2017. Anul acesta, ISJ Bacău a stabilit două centre de examene: Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educației. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pe 18 iulie se vor afișa primele rezultate, între 18 și 19 iulie se înregistrează contestațiile la ISJ Bacău, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 25 iulie. Vor urma apoi ședințele de repartizare a candidaților admiși. 3 SHARES Share Tweet

