Sport Primele teste pentru „csmei” Handbal masculin/ Divizia A de Dan Sion -

După participarea la Memorialul „Mihai Mironiuc” de la Suceava, CSȘM Bacău va disputa azi și mâine o „dublă” cu HC Vaslui Divizionara A de handbal masculin CSȘM Bacău a început seria jocurilor de verificare în vederea pregătirii campionatului cadet, al cărui start va fi dat în septembrie. În perioada 3-5 august, echipa antrenată de Gabi Armanu și George Călin a participat la cea de-a zecea ediție a Memorialului „Mihai Mironiuc de la Suceava, unde a evoluat în compania unor adversari de Liga Națională. Băcăuanii au pierdut toate cele trei jocuri, cu precizarea că înfrângerea suferită contra Politehnicii Iași s-a materializat printr-un gol primit in ultima secundă. CSU Suceava- CSȘM Bacău 34-31 (16-14). CSȘM: Freiwald, Vl. Rusu- Hanțaru (8 goluri), Juverdianu (5), Gal (4), Broască (4), Cotinghiu (2), Voicu (2), Atănăsoaei (2), Kurtes (2), Ionescu (2), Dima, Burbulea, A. Drăgan, Păunică, Oancea, Păunescu.

CSȘM Bacău- Politehnica Iași 28-29 (16-15). CSȘM: Freiwald, Rusu- Broască (8 goluri), Gal (4), Juverdianu (4), Păunescu (3), Atănăsoaei (2), Hanțaru (2), Burbulea (1), Cotinghiu (1), Ionescu (1), Oancea (1), A. Drăgan (1), Dima, Kurtes, Păunică, Voicu.

CSȘM Bacău- CSM Focșani 24-30 (11-15). CSȘM: Freiwald, Rusu- Broască (9 goluri), Hanțaru (7), Gal (2), Juverdianu (2), Ionescu (2), Voicu (1), Oancea (1), Păunică (1), Burbulea, Atănăsoaei, Dima, Cotinghiu, Kurtes, Păunescu, A. Drăgan. Săptămâna aceasta, „csmeii" vor susține o „dublă" cu o altă prim-divizionară, HC Vaslui. Primul joc este programat astăzi, în deplasare, revanșa urmând să se dispute miercuri seara, în Sala Sporturilor din Bacău. În altă ordine de idei, în această perioadă, Bacăul este gazda taberei de pregătire a lotului național de juniori 2 conduse de spaniolul Jordi Giralt și de Lorand Sipos. Din cei 40 de tineri handbaliști cazați la „EMD" și care se antrenează la Sala „Orizont" fac parte și nouă băcăuani: proaspeții vice-campioni naționali cu CSȘM, Andrei Cosma, Andrei Copos, Cătălin Brăescu, Dragoș Păscălin, Ștefan Gherasim, Răzvan Pușcuță, David Leocă și Andrei Totoi și interul de la CSȘ Bacău, Vlad Băisan. O acțiune similară va avea loc la Sfântu-Gheorghe unde, în perioada 10-20 august se va pregăti lotul național de cadeți, care include doi sportivi de la CSȘM Bacău: Darius Bran și Tiberiu Toboșaru.