Municipalitatea băcăuană a fost amendata pentru ca a pictat fațadele Teatrului de Vară Radu Beligan, fără autorizație. Conform FermaPolitica.ro, Inspectoratul de Stat în Constructii a comunicat ca Primariei i s-a cerut sa reintre in legalitate. Pictarea fatadei Teatrului de Vara a suscitat vii controverse, intrucat s-a desenat peste placile de granit iar imaginea rezultata nu a fost pe placul tuturor bacauanilor. Pictura a fost realizata de un graffer celebru, Obie Platon, in cadrul evenimentului Street Delivery Bacău. Viceprimarul Dragoș Stefan a declarat pentru Desteptarea.ro ca amenda, in valoare de 1.000 de lei, a fost data de Politia locala. „Nu am fost suficient de atenti. Ne trebuia un aviz de la „Mediu” si de la „Cultura”, noi practic nu construiam nimic” – ne-a declarat viceprimarul Dragos Stefan. 0 SHARES Share Tweet

