Proprietarii de porci nu îşi mai pot valorifica marfa în târgurile ţărăneşti din judeţ, toate aceste obiective fiind închise pentru o perioadă nedeterminată. Măsura a fost impusă de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ca urmare a confirmării pestei porcine africane pe teritoriul României. „În acest sens, au fost informate oficial toate Consiliile Locale de pe raza judeţului Bacău pentru închiderea târgurilor, aglomerărilor (în jurul târgurilor) şi expoziţiilor de animale, pentru specia suine. De asemenea, au fost notificaţi medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acordarea unei atenţii deosebite circulaţiei porcinelor pe teritoriul judeţului Bacău, cu respectarea interdicţiei de vânzare / cumpărare prin târguri, respectiv aplicarea tuturor măsurilor de profilaxie sanitară şi epidemiologică”, a declarat dr. Florin Baltă (foto), purtătorul de cuvânt al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău. Prin urmare, în continuare, se va pune accent pe notificarea imediată a oricărei suspiciuni de boală, atât din partea crescătorilor individuali de porci (gospodăria populaţiei), fermelor, cât şi din partea Fondurilor Cinegetice care administrează populaţia de porci mistreţi din judeţul Bacău, precum şi identificarea şi înregistrarea tuturor suinelor. „Subliniem, în mod special, pentru crescătorii individuali de porci de la nivelul gospodăriilor populaţei, că este interzisă folosirea resturilor menajere în hrana porcinelor, deoarece un factor important în diseminarea bolii, se incriminează a fi produsele de origine animală provenite din zonele afectate de pesta porcină africană, care au fost utilizate pentru hrănirea animalelor sănătoase”, au mai transmis veterinarii băcăuani. DSV Bacău efectuează controale riguroase privind mişcarea porcinelor în teritoriu. 15 SHARES Share Tweet

