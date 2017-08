Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a finalizat prima sesiune de admitere. În total s-au înscris 2.169 de candidaţi din care 1.242 la studii universitare de licenţă, 579 la studii universitare de master şi 348 de candidaţi înscrişi pe locurile alocate pentru românii de pretutindeni. Universitatea va efectua demersuri la Ministerul Educației Naționale pentru suplimentarea de locuri bugetate, care urmează a fi puse la dispoziția candidaților. Oferta educaţională a instituției de învățământ superior include 33 de programe de studii universitare de licenţă, 34 de master şi 2 de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS. O nouă sesiune, în toamnă Perioadele de înscriere pentru licenţă, la a doua sesiune de admitere sunt: Facultatea de Inginerie 04-28 septembrie; Facultatea de Litere 04-22 septembrie; Facultatea de Ştiinţe 04-20 septembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice 04-22 septembrie; Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 04-19 septembrie și 04-20 septembrie. Pentru master admiterea din toamnă va avea loc, după cum urmează: Facultatea de Inginerie 04-28 septembrie; Facultatea de Litere 04-20 septembrie; Facultatea de Ştiinţe 04-19 septembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice 04-21 septembrie; Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 04-18 septembrie. Informaţii complete privind admiterea pot fi obţinute accesând www.admitere.ub.ro. „Comparativ cu anul trecut, în această primă etapă de admitere, s-a înregistrat o creştere a numărului candidaţilor cu 30%. Conducerea Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău le mulţumeşte tuturor colegilor şi studenţilor care s-au implicat în promovarea ofertei educaţionale, dar și partenerilor care au prezentat posibilităţile reale de formare oferite de universitate viitorilor studenţi.”

