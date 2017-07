Cei care circulă pe Calea Moineştiului, înspre şi dinspre Bacău, nu pot să nu remarce, cu satisfacţie, că trotuarul, de pe partea unde se află zona industrială a municipiului, prinde un contur modern, civilizat. De mai multe săptămâni pe această parte (stânga, dinspre Mărgineni spre Bacău) o echipă numeroasă de constructori munceşte intens la amenajarea bordurii şi a trotuarului iar acum lucrările par să se apropie de final. Cei care se deplasează pe jos prin zona respectivă nu pot fi decât încântaţi de condiţiile create acum, nemaifiind nevoiţi să meargă prin praf ori bălţi şi noroaie. Şi, firesc, trecătorul gândeşte că la fel de modern şi civilizat va arăta cât de curând şi trotuarul celălalt, unde sunt case de locuit. Dar se înşeală. Va mai dura până ce partea dreaptă, începând de la ieşirea din comuna Mărgineni spre Bacău, va căpăta aceeaşi înfăţişare ca şi cea din stânga. Explicaţia este surprinzătoare. „Încă de pe vremea lui Ceauşescu, partea dreaptă, spre Bacău, de la ieşirea din comună şi până la benzinăria Helios, ţine de Primăria Mărgineni. Aşa s-a moştenit. Deci va trebui ca noi, administraţia locală a comunei Mărgineni, să amenajăm acea parte. Dar, deocamdată, nu sunt bani pentru o astfel de investiţie, în bugetul local”, ne-a declarat Ionel Popa, primarul comunei Mărgineni. Primul edil al acestei localităţi speră, totuşi, ca până în septembrie să găsească sursa de finanţare, astfel ca la începutul toamnei să demareze modernizarea şi a trotuarului cu pricina, încât acesta să fie la fel cu cel deja reabilitat. 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.