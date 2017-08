Consiliul local a aprobat documentația tehnică pentru demolarea construcției din sensul giratoriu din zona Colegiului Economic din Bacău. Amenajarea sensului giratoriu a costat, la vremea sa, 452.869 de lei iar proiectarea, încă 70.000 de lei. Ideea mai veche a primarului Cosmin Necula de a demola fântâna arteziană din mijlocul sensului giratoriu de la Economic este aproape de a fi pusă în practică după ce, ieri, s-a rezolvat ultimul obstacol birocratic, consilierii municipali votând documentația tehnică necesară începerii lucrărilor. Deși proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, inclusiv liberalii pronunțându-se pentru demolarea construcției cunoscute sub numele de „OZN”, discuțiile nu au fost tocmai calme, primarul Necula contrându-se cu Mircea Fechet. „Sensul giratoriu de la Economic este un simbol al vechii administrații” – a spus primarul Necula. El a ținut să precizeze că demolarea nu este neapărat un lucru pe care-l dorește el, ci e ideea pe care și-a însușit-o în urma studiilor de trafic și a recomandărilor Poliției Rutiere care susțin că păstrarea construcției din mijlocul giratoriului reprezintă un pericol pentru șoferi. El și-a exprimat speranța ca luna aceasta să și demareze lucrările de demolare. Consilierul liberal Mircea Fechet a reacționat la cuvintele primarului, nemulțumit de faptul că OZN-ul a fost numit „simbol al administrației PNL”, după cum s-a exprimat acesta. „Domnule primar pentru ca ați făcut niște aprecieri referitoare la partidul din care și eu fac parte, țin să precizez că în opinia mea cel puțin acest sens giratoriu nu e nicidecum un simbol al administrației PNL. Dacă vorbim despre simboluri ale administrației PNL putem vorbim probabil despre acest Centru de Afaceri în care ne ținem noi sedințele, despre podul de la Șerbănești, despre podul de la Mărgineni, despre pasarela de la Narcisa, despre pasajul subteran prin care trecem toți când venim încoace. Cred domnule primar că, peste vreo patru ani de zile, când dumneavoastră nu veți mai fi primar și vom vorbi despre simbolurile administrației Necula, dacă o s-o ținem tot așa nu o să mai avem niciun simbol. A trecut un an de zile și nu s-a întâmplat nimc în orașul nostru.”

Mircea Fechet consilier local PNL Primarul Cosmin Necula l-a contrat pe Fechet spunând că toate „simbolurile” de care vorbește sunt îngropate în dosare penale. „Noi trebuie acum să îndreptăm problemele lăsate în urmă de alții, cum ar fi inexistența unui sistem de aprovizionare cu apă viabil sau a unui sistem de colectare a gunoiului”. Contrele au continuat pe tema fondurilor europene, Fechet reproșând actualei administrații că nu a adus nici un euro, spre deosebire de vremurile când Primăria era condusă de Romeo Stavarache. Iarăși a reacționat primarul Necula: „Să înlăturăm această marotă a corului de bocitoare de la PNL! Nu există fonduri europene pe care Bacăul să nu le fi accesat. Dar, de la momentul în care s-au făcut primele demersuri până când se primesc banii durează un an jumătate – doi ani”, a explicat Necula. Dacă problema spinoasă a sensului giratoriu a reușit să treacă cu greu de votul consilierilor locali, proiectele care au privit cultura și sportul au fost aprobate fără a mai stârni discuții. Astfel, Asociația CENASPER Bacău v-a primi cei 60.000 lei pentru realizarea festivalului ,,Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” iar Asociația Județeană de Fotbal Bacău primește din bugetul local suma aproximativ 69.000 de lei. Tot marți în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local s-a aprobat etapa a doua din constuirea străzii Siret, din cartierul Șerbănești. 128 SHARES Share Tweet

